華語武俠影展北高同步 重現6部經典片

2018年03月20日 16:44 中時 潘鈺楨

《臥虎藏龍》。（高雄市電影館提供）

高雄市電影館聯袂光點華山電影院，於4/5(四)起，推出年度大展「與電影過招─華語武俠影展」，北高同步開展，邀請影迷見證武俠電影經典中，永恆不滅的刀光劍影與俠義姿態。

武俠片作為華語電影獨有類型，流傳一世紀的武俠電影，創下三段影史高峰，締造萬人空巷票房紀錄，「與電影過招─華語武俠影展」選映六部時代代表作，不僅選映胡金銓、張徹、郭南宏、譚家明、李安知名作品，更由橫跨三大時代的武俠巨星：樹立後輩「女俠」形象的鄭佩佩、「獨臂」硬漢王羽、「萬人迷」客棧老闆娘原形李麗華以及不分新舊影迷皆熟知的鄭少秋、周潤發、章子怡、楊紫瓊的銀幕形象，將於四月衝擊而來。

「與電影過招─華語武俠影展」強片如雲，首推素有華人藝術電影宗師、亦是開創武俠電影全新美學的胡金銓導演，選映兩部國內難覓經典武俠電影《大醉俠》與《迎春閣之風波》。1966年《大醉俠》問世，胡金銓透過快速剪輯與建構式的鏡頭，殺出了胡氏文人武俠的江湖，把武俠從怪力亂神解救而出、更擺脫舊式武俠電影慢節奏與毫無魄力的舞臺套招，創造武俠電影嶄新里程碑。

「與電影過招─華語武俠影展」四月起北高同步開展，4/5(四)至4/15(日)於高雄市電影館上映、光點華山電影院則於4/5(四)、4/６(五)兩日限時上映。本展選映六部經典華語武俠電影：《大醉俠》、《獨臂刀》、《一代劍王》、《迎春閣之風波》、《名劍》、《臥虎藏龍》，北高各僅一場，其中《迎春閣之風波》、《名劍》為數位修復版，《一代劍王》更以珍貴的35釐米拷貝重映，以電影的最高規格邀請影迷望向屬於華語電影獨有風華。

北高分別推出精彩講座：高雄場於3/31(六)下午２時30分於市總圖 B1小劇場舉辦《與電影過招－華語武俠類型電影論》城市講堂，邀請本書作者塗翔文爬梳本書、電影、影展交互脈絡。台北場則於4/5(四) 《名劍》放映後，由塗翔文進行映後座談。

(中時)