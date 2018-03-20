奧斯卡影后ㄈㄈ尺 赴印度墜入愛河

2018年03月20日 16:47 中時 潘鈺楨

根據統計，高達九成的台灣人都想嘗試「吃洋菜」，想和外國人「ㄈㄈ尺（異國戀）」，卻又擔心文化差異而無法相互了解。由奧斯卡影后布莉拉森（Brie Larson）主演的愛情歌舞新片《香米小情歌》（Basmati Blues），她就在片中體驗了這種異國戀的酸甜苦辣滋味，整個過程彷彿就是「浪漫ㄈㄈ尺」最佳範本。

正如導演丹巴隆（Dan Baron）所說：「女主角到印度之後，才發現世界有多大，這個體驗也大大豐富她人生的可能性與複雜性。」而她在片中初到印度，也因為人生地不熟鬧出不少讓人噴飯的笑料。

布莉拉森在《香米小情歌》飾演美國科學家，從未出過遠門的她，簡直就是資深宅女，卻為了推廣自己研發的香米，獨自來到印度。沒想到初來印度就飽受猛烈的文化衝擊，不論是火車頂上坐滿乘客、滿街亂竄的嘟嘟車和三貼摩托車、河邊的洗衣婦女、頭頂行李的侍者。這些從未見過的景象，都讓她驚訝得合不攏嘴。尤有甚者，她更因為不了解印度文化而被捉弄，誤以為當地的打招呼方式是「打三下對方的頭」，導致她面對村裡長老時，鬧出不少噴飯笑料。

雖然因為文化差異鬧笑話，但本片也透過種種笑料帶出印度文化之美，不僅有印度傳統舞蹈與歌曲，更出現有「印度新年」之稱的「排燈節」（Diwali），讓人透過本片學習到不少印度文化，也讓女主角逐漸愛上這個純樸、熱情又深具文化底蘊的印度。同時，她也無可自拔地墜入愛河，與當地青年從對頭冤家，到逐漸相知相愛，全片也將透過一場又一場美麗又浪漫的歌舞，讓男女主角互訴衷情，值得觀眾進戲院一探究竟。

好萊塢融合寶萊塢 《香米小情歌》滿足視覺與聽覺雙重享受

值得一提的是，為了完美呈現《香米小情歌》中的異國之戀，劇組不惜遠赴印度取景，並和當地的攝影師和工作人員合作拍攝，讓全片可說是「文化碰撞」下的產物。製片人莫妮克考菲爾德（Monique Caulfield）說道：「在印度拍電影是個巨大的挑戰，我們花費將近一年時間籌備本片，拍攝時經歷不少文化衝擊。」

最終，劇組除了在紐約拍攝3天之外，總共花費52天，在南印度的喀拉拉邦完成所有拍攝。製片人補充：「這是一部擁有『寶萊塢式』熱情的音樂浪漫歌舞喜劇，卻也是一部不折不扣的『好萊塢』電影，而且片中的音樂風格非常獨特。」本片重金請來珍珠果醬樂團（Pearl Jam）、甜園合唱團（Sugarland）、大衛巴爾瓦爾德（Dave Baerwald）、蘇努尼甘（Sonu Nigam）等國際知名音樂人，創作充滿印度傳統節奏的異國風情樂章，一首接一首的動感音樂，勢必將滿足觀眾視覺與聽覺雙重享受。

這部由奧斯卡影后布莉拉森領銜主演的音樂愛情喜劇《香米小情歌》，劇情描述年輕的美國科學家琳達（布莉拉森飾演），被公司總裁葛根（唐納蘇德蘭飾演）派往印度銷售她所培育的「9號稻米」。初次來到印度的琳達飽受文化衝擊，還好有當地年輕官僚威廉（薩侯席加爾飾演）的協助，讓她可以在那邊安心地邊研究邊銷售。此時，她遇到一位因為繳不出學費而輟學的大學生羅傑（烏特卡什安邦德卡爾飾演），兩人在研究與爭執過程當中陷入熱戀，羅傑也幫她發現被派往印度的醜陋內幕…。原來她想要幫助印度農民的研究成果，竟不知不覺地被無良的葛根濫用，即將對農民造成毀滅性的傷害。電影23日在台上映。

(中時)