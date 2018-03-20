誰讓賴神說出驚天幹話「乾淨的煤」...詹順貴怒點這2人

2018年03月20日 16:51 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

賴清德一句「乾淨的煤」遭砲轟根本幹話王 (圖／本報資料照)

深澳電廠過關，讓當地居民與環保團體紛紛痛批，其中因為環保署副署長詹順貴的關鍵一票，電廠才得以闖關，更是讓他被罵翻；而行政院長賴清德也因為一句「乾淨的煤」引發爭議，詹順貴在隱忍多時後終於跳出來大吐苦水。

詹順貴接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對深澳電廠風波進行說明。詹順貴表示，外界一直以為空汙是環保署全權負責，但面對空汙法，環保署始終還是要徵求經濟部同意，經濟部沒說好之前環保署根本什麼都不能做，那怎麼算是環保署「獨攬」。

而談到賴清德一句「乾淨的煤」被砲轟「根本幹話」，詹順貴更是直接爆料，點名了經濟部能源局長林全能與台電總經理鍾炳利，他說這兩人給了賴揆不完整的資訊，才會導致賴揆在記者會上說出此話，引起砲轟，經濟部與台電應該出來說明清楚。

詹順貴也說，環保署已經承受夠多砲火，經濟部與台電不能一直拿環保署當擋箭牌，他也質疑台電所謂的「與當地居民溝通」是否只跟特定幾個里溝通，而其他里都被蒙在鼓裡。

面對投下「關鍵一票」而慘遭圍剿，詹順貴也坦言妻子為此事感到沮喪，同時表示大眾輿論常因為一件事就否定一個人，太過於表象，應該用他上任2年來的整體努力來做出整體評價，會比較中肯。

(中時電子報)