兒童節嘉年華 彰化囝仔玩很大

彰化縣歡慶兒童節慶祝，今年縣府規劃系列活動自24日登場起一連12天，熱鬧滾滾超歡樂。（謝瓊雲攝）

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中山國小附幼小朋友唱跳「彰化兒童玩很大」主題曲「彰化囝仔旺得福」。（謝瓊雲攝）
彰化縣規劃「彰化兒童玩很大」主場活動，將在彰化體育場規劃八大主題館，一連兩天成為全縣兒童探索樂園。（謝瓊雲攝）

彰化縣歡慶兒童節，24日起將舉辦一連6場大型活動，為期12天，最盛大的主場活動「兒童探索樂園」本月31日至4月1日將在彰化體育場登場，彰化和員林演藝廳兩地也將有星光劇院與動物狂歡音樂會，要讓全縣兒童開心玩、快樂學。

彰化兒童玩很大！20日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，縣立青少年管弦樂團暨縣立兒童弦樂團聯合演出開幕序曲，中山國小附幼萌娃們與首度亮相的吉祥物「旺得福」，一起唱跳「彰化兒童玩很大」主題曲「彰化囝仔旺得福」，為彰化兒童節系列活動揭開序幕。

副縣長林明裕表示，彰化兒童好幸福，今年起運用綠能稅收，嘉惠全縣學童享用免費營養午餐，縣府集結許多人力，從24日在田中國小表揚全縣模範兒童開始，用心規劃一連串充滿歡笑又有教育意義的精彩活動。

林明裕說，彰化體育場有「彰化兒童玩很大」兒童探索樂園，現場有科技自造館、書福悅讀館、環境教育館、國際教育館、傳統技藝館、戲劇創意館、童軍教育館、探索體驗區等等八大主題館，要讓全縣學童玩很大，並從中玩出愛與教育力。

「彰化兒童玩很大」系列活動於107年3月24日起至4月4日止，為期12天共計6場活動，縣府預計將超過6,000人次參與，活動內容包含3月24日模範兒童表揚在田中國小；3月26日至4月9日在靜修國小「鐵道文物展暨全國中小學優異書法作品展」；3月31日至4月1日「彰化兒童玩很大」兒童探索樂園及彰化演藝廳「星光劇院」（免費索票）；4月1日至4日彰化郡守官舍「聽郡守說南郭」；4月4日晚間在員林演藝廳舉行，由彰化縣立青少年管弦樂團暨兒童弦樂團演出「動物狂歡節」音樂會。

(中時)

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