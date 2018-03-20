竹市南大路警察宿舍修復工程6月底開工

2018年03月20日 16:57 中時 陳育賢

新竹市「南大路警察宿舍」將投入4572萬元進行修復工程，預計6月底開工，2019年8月底完工。（陳育賢攝）

新竹市「南大路警察宿舍」於2016年登錄為歷史建築，市府為延續保存老屋、老樹提出的「老樹舍計畫」在2018年成功獲中央經費補助，將投入4572萬元進行修復工程，預計6月底開工，2019年8月底完工，完工後懷舊氛圍，將成為嶄新藝文據點。

市府指出，南大路警察宿舍為雙拼木造日式宿舍，周邊並有老樹圍繞，市府近年啟動保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」，其中將軍村、新竹州警察局高等官舍及南大路警察宿舍，均是推動老樹舍計畫的據點。

繼之前將軍村活化轉型為「將軍村開放圖書資訊園區」外，南大路警察宿舍近日也成功獲文化部補助2743萬2千元，配合市府自籌1828萬2000元，共投入4572萬元進行修復工程。

市長林智堅表示，市府積極改善後站地區的失衡發展，包括啟用新竹轉運站以及改善50年從未大規模翻修的前後站地下道，讓民眾享受便利的生活品質。

南大路警察宿舍緊臨新竹後火車站及新竹轉運站，未來可串聯新竹公園、動物園再生計畫，讓大後站地區風華再現，找回市民的光榮與驕傲。

文化局副局長李欣耀表示，南大路警察宿舍共計2棟4戶，分別興建於1929至1935年間，建築為典型的雙拼木造日式宿舍，，修復完成後，民眾將可免費入內欣賞這些雅致簡約的日式建築風貌。

而為使保存的老宿舍修復後能充分活化再利用，已先完成本區歷史建築的OT（促參）招商，藉由引進民間資金，締造政府、企業與民眾3贏局面，未來將以創造「老屋、老樹、老環境」懷舊氛圍，成為竹市新興藝文據點。

(中時)