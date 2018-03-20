竹市南大路警察宿舍修復工程6月底開工

新竹市「南大路警察宿舍」將投入4572萬元進行修復工程，預計6月底開工，2019年8月底完工。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市「南大路警察宿舍」將投入4572萬元進行修復工程，預計6月底開工，2019年8月底完工。（陳育賢攝）

新竹市「南大路警察宿舍」於2016年登錄為歷史建築，市府為延續保存老屋、老樹提出的「老樹舍計畫」在2018年成功獲中央經費補助，將投入4572萬元進行修復工程，預計6月底開工，2019年8月底完工，完工後懷舊氛圍，將成為嶄新藝文據點。

市府指出，南大路警察宿舍為雙拼木造日式宿舍，周邊並有老樹圍繞，市府近年啟動保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」，其中將軍村、新竹州警察局高等官舍及南大路警察宿舍，均是推動老樹舍計畫的據點。

繼之前將軍村活化轉型為「將軍村開放圖書資訊園區」外，南大路警察宿舍近日也成功獲文化部補助2743萬2千元，配合市府自籌1828萬2000元，共投入4572萬元進行修復工程。

市長林智堅表示，市府積極改善後站地區的失衡發展，包括啟用新竹轉運站以及改善50年從未大規模翻修的前後站地下道，讓民眾享受便利的生活品質。

南大路警察宿舍緊臨新竹後火車站及新竹轉運站，未來可串聯新竹公園、動物園再生計畫，讓大後站地區風華再現，找回市民的光榮與驕傲。

文化局副局長李欣耀表示，南大路警察宿舍共計2棟4戶，分別興建於1929至1935年間，建築為典型的雙拼木造日式宿舍，，修復完成後，民眾將可免費入內欣賞這些雅致簡約的日式建築風貌。

而為使保存的老宿舍修復後能充分活化再利用，已先完成本區歷史建築的OT（促參）招商，藉由引進民間資金，締造政府、企業與民眾3贏局面，未來將以創造「老屋、老樹、老環境」懷舊氛圍，成為竹市新興藝文據點。

(中時)

兒童節嘉年華 彰化囝仔玩很大 清明5天連假　專家建議：返鄉住…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。