縱火案害死9條人命 嫌犯李國輝卻鬼扯是幻聽唆使

49歲縱火嫌犯李國輝。（中時資料照）

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李國輝和女友分手後，自稱遭到緬甸華僑友人在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾，去年11月22日晚間8時許在新北市中和區興南路租屋處縱火報復卻釀成9死慘劇，新北地檢署以李國輝居住在人口稠密處，卻以汽油縱火釀成巨大傷亡，20日依殺人罪嫌起訴並請從重量刑。

檢警調查，李國輝因為收入不穩定，2016年3月間女友因而求去，事後李某認為女友貪圖金錢而在女友臉書留下不雅字眼，委請緬甸籍友人Myu Zaw為他刪除留言，但李國輝事後卻認為友人非但沒幫忙，反而在連書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾、挑釁，甚至還表明和他的前女友交往。

檢警發現，李國輝之後又在「緬甸華僑團體」臉書群組內遭到取笑、挑釁、責怪侮等幻覺干擾，先後對前女友的乾妹妹、某里長住家附近縱火，並均遭到起訴。

李國輝自稱受到幻聽所苦，多次搬家逃避聲音，最後以每月2500元代價，遷入友人胡進福租住於興南路二段63號407室住處，但他又以聽到聲音為由，11月20日把一瓶汽油放在蘇姓友人住處外警告，21日凌晨二度警告蘇男不要再播放聲音。

22日晚間8時32分左右李國輝返家後，又以聽到有人辱罵、開玩笑聲音，持汽油朝租屋處3樓往4樓室內平台處的雜物潑灑縱火，隨即逃離現場，但熊熊火勢迅速延燒，造成和他同住的友人胡進福等9人因走避不及慘死現場。

李國輝落網後坦承犯案，卻辯稱常在一天之內聽到10多次要他放火的聲音，他有時會和聲音對罵，有時則利用睡覺、和他人聊天方式因應，當晚則是被聲音惹惱而放火。

新北地檢署將李國輝送交台大醫院精神鑑定，發現李某縱火時知道會造成財物損失、傷害人命，也知縱火是錯誤的行為，認定當晚李國輝因幻聽干擾而憤怒縱火，並非不能或欠缺辨識能力。

檢方認為，李國輝雖有幻聽，但仍有許多對應對方式選項，但他卻以縱火紓解怨氣，且現場為人口稠密居所，李國輝卻無視汽油縱火勢必釀成重大傷亡，除依殺人罪嫌起訴，並請從重量刑。

至於房東連秋香所涉業務過失致死罪嫌部分，目前新北檢仍在另案偵查中。

(中時)

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