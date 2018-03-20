疑收格達費鉅款 法前總統薩科齊遭警方逮捕

法國前總統薩科齊（圖左）傳因競選資金問題遭逮捕，圖右為妻子卡拉·布魯尼（圖右）。（圖/美聯社）

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中時電子報

據法國《世界報》（Le Monde）報導，法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）傳出因為不正常的選舉資金問題，遭到警方逮捕訊問，這是繼2013年後又一次被訊問。法國官方懷疑，薩科齊再2007年競選總統期間，曾收受前利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）的金錢資助，雖然薩科齊極力否認，但仍被警方拘留48小時，讓這樁陳年醜聞又一次浮上檯面。

現年63歲的薩科齊，出生於法國巴黎，父親是匈牙利難民、二戰後逃難至法國，與擁有有法國、希臘和猶太血統的醫生之女結婚，薩科齊是次子。畢業於巴黎第十大學，取得法律學學士學位，雖申請入巴黎政治學院，卻未能順利畢業，轉戰法國政壇。從在巴黎西部小城塞納河畔納伊起步，2002年成為席哈克（Jacques René Chirac）的競選幕僚，成功勝選後出任內政部長一職。任內強硬的政策，為他累積了不少名氣與聲望。

法國前總統薩科齊（圖左）與現任總統馬克宏（圖右）。（圖/美聯社）

2007年代表人民運動聯盟參與法國總統大選，於第二輪以52%得票勝選，成為第五共和第6任總統，正式入主愛麗舍宮。在位期間一度因接見達賴喇嘛，與中國大陸關係降到冰點。但薩科齊在2012年敗給社會黨的歐蘭德（François Hollande），外界認為他的愛炫耀浮誇、不接受旁人意見個人風格，成為最終敗筆。他有三段婚姻，最知名的是總統任內與歌手卡拉·布魯尼（Carla Bruni）閃電結婚，兩人育有一女Giulia。

薩科齊卸下總統職務後，於2013年被法國軍火商塔基耶廷（Ziad Takieddine）爆料，利比亞前領導人格達費，於2006年12月至2007年1月間，曾向薩科齊提供了約4,000萬英鎊（約16.4億台幣）現金資助2007年大選。

由於利比亞遭到國際制裁，這筆巨額政治獻金通過巴拿馬和瑞士帳戶洗白進入薩科齊的帳戶。除此之外，他也遭到萊雅（L'Oreal）繼承人莉莉安·貝登古（Liliane Bettencourt）控告，利用其「情緒虛弱」時獲得政治獻金，讓這位法國前總統陷入醜聞纏身的窘境。

(中時電子報)

文章來源：Financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy en garde à vue En savoir plus sur

文章來源：Ex-French president Nicolas Sarkozy 'arrested over campaign financing'

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