清明5天連假　專家建議：返鄉住幾天檢視長輩健康

2018年03月20日 17:15 中時 倪浩倫

清明5天連假將至，民眾返鄉掃墓，不妨陪家中長輩住個2~3天，有助好好檢視他們健康。一名50多歲的陳先生，去年連假返鄉，卻發現獨居的爸爸話變少、高血壓藥常忘了吃，機車有擦撞痕跡卻說不出所以然，甚至還在冰箱發現爸爸的老花眼鏡，陳先生覺得不對勁，連假後帶往就醫，最終確診輕度失智症。

隨著我國高齡化愈來愈嚴重，失智人口也跟著變多、目前已超過27萬人，並以每年1萬人的數字增加；由於失智症多是慢慢發生及慢慢惡化，每天同住的家人可能不易發現，反而常靠許久未見的親友「觀察出不對勁」，進而帶往就醫確診。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，假期較多天的連假，包括春節、清明節等，非常適合長期在外打拼的遊子，在返家之際，透過被動和主動的觀察來了解家人的健康；至於要如何觀察，她建議，主要可從「認路」、「重複買東西」、「過期食物」、「問荒謬問題」4點來著手。

湯麗玉說，民眾可主動求長輩「帶我去」他過往熟知的地方，像是市場、公園，若長輩有開車或騎車，也可以要求對方載，從中觀察其方向感，以及駕駛技術是否依舊；在家中，可以用「幫你整理」為理由，主動協助清理冰箱和衣櫃，觀察是否有過期食物，或多件一樣、類似的衣物，若有，卻又無法對其行為作出合理解釋，便要心生警覺。

陳先生去年某次連假返家時，發現獨居的爸爸家中冰箱堆滿過期食物，甚至還擺了副老花眼鏡，且機車車身有擦撞痕跡，卻又想不起發生什麼事，個性也從過去愛開朗大笑，變得沉默寡言，自己和太太都覺得不對勁，於是假期過後替爸爸掛了記憶門診，最終確診輕度失智症，幸透過藥物控制，以及帶往失智症協會的瑞智學堂與人互動、提高社會參與，延緩其退化的速度。

湯麗玉說，除了主動觀察，若發現長輩會問一些荒謬問題，例如問媳婦「你是誰」，明明母親已經過世、卻問兒子「你媽媽呢」等，便應提高警覺；她建議，民眾應在連假期間，在老家住上2~3天，以便有充分的時間仔細觀察，並默默記下不尋常的一切，假期後帶家人前往記憶門診時，默默或提前將這些記錄交給醫師，有助醫師對疾病的診斷，除了要配合醫師後續的治療與建議，更重要的是「絕不要在醫師面前，數落長輩的失智現象」。

(中時)