高雄過好年頒獎 男消費90元抽中汽車

高市經發局主辦「高雄過好年」告一段落，20日舉行抽獎頒獎儀式，並宣布加碼再推「高雄雄好康」。（柯宗緯攝）

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通路業務謝孟澤（右）僅花90元，以發票登入參加「高雄過好年」活動，幸運獲得百萬汽車一台。（柯宗緯攝）

高市經發局推出「高雄過好年」活動，20日舉辦抽獎頒獎典禮，首獎百萬汽車由業務通路謝孟澤開回家，他僅消費90元買炸雞，意外獲得大獎，直呼不可思議。而高雄過好年也宣布改版為「高雄雄好康」，提供不間斷點數兌換好禮。

經發局副局長鄭介松指出，高雄過好年推出20年，3年前推動手機APP服務，2018年活動從去年耶誕節前夕至今年228，活動72天，APP共登錄117萬筆發票，金額超過4.8億元，會員人數也飆漲8成，來到4.5萬人。

「高雄過好年」活動，整合商圈、百貨等業者，推出促銷活動，刺激民眾消費意願，這次更首度推出「AR財神爺發紅包」、「集點換好禮」等功能，帶動搶好康風潮。

鄭介松宣布「高雄過好年」活動，從過年前後期間限定，改版為「高雄雄好康」成為常年型活動。原有高雄過好年期間累積點數可以累計，月月推出不同兌換獎品獎項，配合母親節、父親節、端午節等節慶檔期，推出AR、抽獎活動。

頒獎典禮，送出華航機票、家樂福及漢神百貨禮券、君鴻及福華等五星級飯店住宿券等。最吸睛的當屬Toyota RAV4百萬名車，這位幸運得主是業務員謝孟澤，共登入20多張發票，過年期間到漢神巨蛋以90元買炸雞，沒料這張消費金額最低發票，意外為他贏得大獎。

(中時)

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