市公所戲院包場招待學童看電影 力挺碩果僅存70年老戲院

2018年03月20日 17:15 中時 陳慶居

苗栗國興戲院是全縣碩果僅存的傳統戲院。（陳慶居攝）

許多陳年設備恐怕都比30幾歲的經理洪雲霖來得更老。（陳慶居攝）

國興戲院還保存不少老舊設備，頗有歷史價值。（陳慶居攝）

在苗栗縣頭份市的東聲戲院228吹熄燈號後，縣內的傳統老戲院就剩已70年歷史的國興戲院獨撐，苗栗市公所為了給學童一個難忘的兒童節，20日起分4梯次以包場方式，招待3所國小學童欣賞電影，體驗上電影院看電影的樂趣，更以行動支持全縣碩果僅存的傳統戲院。

苗栗市公所「歡慶兒童節、電影好有趣」活動，分別於20、21、30及31日分4梯次包下國興戲院，招待大同、僑育及新英3所共1053國小學童，觀賞「老師，你可不可以回來？」和「樂高旋風忍者」。

大同國小高年級欣賞的是觀賞「老師，你可不可以回來？」是部真人真事的改編電影，描述來自南投中寮的老師王政忠，見偏鄉教育資源匱乏想調都會，後因921大地震讓他決定留下翻轉教育的故事。另3場電影「樂高旋風忍者」則鼓舞人心改邪歸正，對?等社會議題也有豐富繽紛的呈現。

市長邱炳坤表示，現今家長常忙於工作，很少帶孩子到電影院看電影，有人甚至沒去過戲院，此次活動除引導孩子思考傳達理念，也讓他們歡度難忘的兒童節。

(中時)