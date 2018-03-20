「正港台中人」特點有哪些 網友都選這一項

2018年03月20日 17:05 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣北中南各地都有不同風情，最近就有網友在批踢踢(PTT)上發問，他表示自己算是半個台中人，在網路上看到有人整理出台中人的6項特點，不過就他觀察其實好像不完全是這樣，因此他就上網發問「台中人真的是這樣嗎？」，結果每想到釣到一堆台中人來回應，要知道「尬賽」是什麼意思的人才是「正港台中人」。

日前在批踢踢(PTT)上有名網友發文表示，自己在臉書看到了一張圖，內容是在盤點正港台中人有哪些特點，原PO表示自己從高2就到台中念書，不過圖裡頭有幾項讓他不解，感覺根本沒遇過台中人這樣，所以他想請廣大的鄉民幫忙解答。

圖片裡頭提到的六點分別是：

1、 台灣大道？你說中港路喔

2、 一直以為掐倒是台語 其實是台灣國語

3、 吃水煎包會內射辣椒醬在裡面

4、 尬賽

5、 不懂為什麼台中名產是太陽餅

6、 沒有尾音不會講話 例如：ㄏ一ㄡˇ、齁、膩、嘿

沒想到許多鄉民贊同1號選項，表示知道中港路才是「正港」台中人啊。第二項則是有許多台中人表示看完這篇才知道，原來自己一直都是台灣國語，有網友就解釋ㄑ一ㄚㄉㄡˋ是台語、ㄑ一ㄚㄉㄠˇ是台灣國語，有許多台中人都念成ㄑ一ㄚㄉㄠˇ。

不過，也有許多人表示吃水煎包加辣椒醬並不是只有台中人這樣，前提是台中人加的辣椒醬一定要是「東泉辣椒醬」，並表示這樣吃才對味。另外，「尬賽」(意指大便)也讓許多人表示真的是許多台中人會講，甚至許多網友表示「尬賽好準天啊」、「尬賽就是大便R 尬ㄑ一ㄚ的尬」、「我台中人 我們都講尬賽ㄚ 比較好笑」、「在東海念書的時候，我室友也都講尬賽…..傻眼貓咪」。

(中時電子報)