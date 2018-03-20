高市推動老屋修繕計畫有成 擴大補助全市現開放受理

高市都發局推動老屋修繕計畫有成，斑駁舊屋化身成復古與時尚兼具餐廳。（柯宗緯翻攝）

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高市都發局推動老屋修繕計畫有成，今年宣佈擴大補助全市。（柯宗緯翻攝）

搶救老屋大作戰！高市都發局推動老屋修繕計畫有成，鼓勵民間逾40年老宅改頭換面，祭出優惠補助，今年宣布擴大補助全市，即日起受理申請，屋主只要提案就有機會獲室內裝修最高95萬元及每月1萬元營運補助。

都發局長李怡德指出，3年前展開老屋保存計畫，迄今完成11間老屋修繕，主要在哈瑪星地區，目前有6家展店營運，成為年輕人創業築夢起點。老屋修繕後翻身成文創商店、工作室或共同工作攻堅，兼具復古及時尚氣息，成為民眾尋幽探訪秘境，更未舊城區注入新活力。

李怡德表示，樂見更多人投入老屋保存活化行列，今年除將老屋補助範圍從鼓山、鹽埕、旗津、岡山等老街區擴展至全市外，更結合文化部老屋保存計畫，提供包含建物整修、室內裝修、營運、老屋創意商品開發，還有推廣老屋修復技術、培力課程等多元補助。

李怡德說明，申請老屋修繕條件，只要是民國60年前興建完成，具有歷史、文化、藝術價值的私有建物，在4月30日前提出申請資料，就有機會獲得建物修繕補助。另為激發年輕人投入老屋創意商品開發，還有每案最高10萬元補助。

至於室內裝修項目須於6月30日前提出申請，市府呼籲屋主或營運者千萬不要錯過這個讓老屋再現新風華絕佳契機。相關資訊可詳閱都發局官網，或可撥打服務專線（07）3373527將有專人說明。

(中時)

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