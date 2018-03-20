清明連假期間 國道0至5時暫停收費

2018年03月20日 17:15 中時 王思慧

今年清明連假共有5天，交通部高公局表示，今年清明連假塞車程度僅次於春節的連假，是平常1.5倍左右，因此4月4日到8日每天0時到5時國道全線免收費，國道也將提前2周周末推出通行費8折優惠。4月6日到8日，0時到24時封閉國1虎尾以及埔鹽系統北上入口匝道，這是首次封閉虎尾匝道，請民眾留意。

高公局科長蔡明哲指出，清明節5天連假中，預估南下最高峰的時間將落在連假第一天，南下的交通量全日為70百萬車公里；北上車流最大量將出現在4月7日，也就是收假的倒數第2天，全天北上交通量有68百萬車公里；雙向交通量最塞的一天是清明節，全天雙向為128百萬車公里。

高公局表示，3月24日及25日、4月1日，收費措施平日費率8折；清明連假期間為單一費率，無每日20公里優惠里程，每天0至5時也暫停收費。

入口高乘載管制部分，4月4日7至12時，實施國1內湖至頭份及國3木柵至

香山，各交流道南向入口匝道高乘載管制。4月4日至6日7至12時，實施國5南港系統至石碇，各交流道南向入口匝道高乘載管制。3月25日、4月6日至8日15至20時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

4月4日上午7時到中午12時，西部國道國1內湖到頭份、國3木柵到香山各交流道南下入口匝道實施高乘載管制。

國5則將於4月4日到6日每天上午7到中午12時，南港到石碇南下交流道各南向入口將實施高乘載管制；4月6日到8日下午3時到晚間8時，蘇澳到頭城各交流道北上入口匝道實施高乘載管制。

4月4日到6日0時到24時，將封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；4月6日到8日0時到24時封閉國1虎尾以及埔鹽系統北上入口匝道，另國3名間雙向入口及竹南北上入口匝道也將封閉。

(中時)