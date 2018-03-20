金龍扶輪社捐千萬扶助學金　暨大附中充滿感恩

2018年03月20日 17:17 中時 楊樹煌

▲暨大附中受助學生在捐贈式中表示「我們會抱著感恩的心，不辜負這份愛，將來若有所成，會繼續幫助需要幫助的人」。（楊樹煌攝）

弱勢家庭最憂心的就是開學註冊時，但台北市金龍扶輪社從921迄今，每學期總是不惜舟車勞頓，不辭辛苦遠從台北專程來埔里送愛心，19年來慈善愛心不打烊，持續資助暨大附中弱勢家庭，每學年捐助金額至少40萬元，若有急難家庭，還追加更多援助，總扶助學金已超過千萬元！

暨大附中今年創校60周年，為感念與金龍扶輪社結緣的日子，特別製作特刊，以表達對金龍扶輪社的感謝。校長張正彥表示，本學期該校為歡迎金龍扶輪社到來，全校師生從校門跑馬燈到穿堂紅布條，均顯露附中誠摯的歡迎，並邀當年牽線的學校前進修部主任陳浩程前來擔任活動主持人。

曾受資助的學生們，無不親手寫下感謝小卡贈送給扶輪社的長輩們，象徵學子們的感恩情懷，並也期盼能效法扶輪精神，未來也能感恩回饋社會。

金龍扶輪社前社長張宗華，期勉學生能認真用功，藉由讀書改變自身現況，勿忘初衷。現任社長邱益煌則期待學生若將來事業有成時，希望能把這份信念傳承下去，繼續幫助別人。代表致辭的學生則說「我們會抱著感恩的心，不辜負這份愛，將來若有所成，定會繼續幫助需要幫助的人。」

暨大附中校長張正彥表示，感謝這19年來，台北市金龍扶輪社的大愛與幫忙，緣起不滅，迄今仍有無數學生蒙受扶輪的雨露澆灌，讓弱勢學生有條邁向未來希望的道路，並讓這個社會充滿更多的愛與關懷。

(中時)