《中時晚間快報》陳明通94狂 不認陳教授說的話

2018年03月20日 17:20 中時電子報 綜合報導

◎陳明通94狂 不認陳教授說的話

陸委會主委陳明通今天首度到立院備詢，親民黨立委陳怡潔質詢外傳陳明通19大後曾秘密赴北京與大陸涉台系統密談。沒想到陳明通竟說，陳主委沒辦法回答陳教授問題，但這屬於學術交流。陳怡潔追問陳明通曾講過「只要中國不統都可以談」，陳明通反嗆，「陳主委沒說過這樣的話，請委員不要拿陳教授的話來。」

◎陳菊談接任總統府祕書長 需對民進黨、蔡總統有利

高雄市長陳菊今天在華府表示，人生有上台就有下台，下一階段對她是嚴肅的；她的角色從對民進黨有利、對蔡英文總統有利的角度來思考，人生才有意義。

◎習近平強勢反獨 每寸領土絕不能分割出去

今天上午大陸十三屆全國人大一次會議閉幕會上，甫連任的大陸國家主席習近平發表講話時說，偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去。

◎信義區70歲包租公 連五年蟬聯健保補充保費王

健保署今天公佈健保補充保費，在6類保險民眾所繳交的補充保費當中，個人貢獻補充保險費最多的是台北市信義區一名70歲左右的「包租公」，去年租金收入逾1億5600萬元，因此補充保費繳了298萬元，也蟬聯5年「補充保費王」。

(中時電子報)