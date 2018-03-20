唐美雲推《月夜情愁》 讚蔡振南氣壓全場

2018年03月20日 17:21 中時 洪秀瑛

王燦和余子嫣有對手戲。（民視提供）

演員群排練中。（民視提供）

唐美雲歌仔戲團今年在「臺灣戲曲藝術節」首屆推出旗艦大戲《月夜情愁》，將在月底登場，19日晚進行整彩排，演員陣容除了唐美雲及小咪，還找來蔡振南、羅北安、柯一正等人陣容堅強，詮釋古早戲班衝突，可以讓人看歌仔戲融入舞台劇的組合，蔡振南和羅北安更首度挑戰北管演唱。

蔡振南說，這次投入唐美雲歌仔戲團的《月夜情愁》，除了要唱北管很難以外，歌詞還是用戲語，不是台語也不是國語，背歌詞讓他吃足苦頭，加上歌仔戲演出不能NG，實在吃不消。

近來他因感冒引起中耳炎，樂隊伴奏的時候，根本聽不到對手的聲音，加上唱北管需要聲音唱很大聲，讓他直呼壓力超大，根本是燒喉嚨演出，如此拼命就是為了力挺「妹妹」唐美雲，支持她傳承歌仔戲文化的理念。

羅北安第一次唱北管，加上台詞又是台語，讓鮮少講台語的他，直說在劇團太幸福，都有人時常在旁邊指導他，排練現場更是現學現賣，現場唱起北管讓旁人直說兩位真的不容易，高八度的音是需要極大的肺活量。

唐美雲說這一次找蔡振南跟羅北安來擔任西皮、福路的大老，因兩人的氣場不用唸台詞就十足，是不二人選。唐美雲表示，這齣戲中戲，融合各種戲劇表演，除了演員卡司堅強外，整彩排導演和劇組人員一字排開大陣仗，演員超過上百位，就連忙《實習醫師鬥格》王燦和《幸福來了》劉秀雯都來軋一角。

劉秀雯自認是歌仔戲門外漢，「唐美雲團長收留我，這次先暖身，所以我是戲中戲，演的還是時代戲」。飾演公子哥的王燦特別推薦說大家都知道RAP有尬舞尬歌，但這次特別用北管嗆聲，十分特別，一定會給大家特別的享受。

全劇團緊鑼密鼓排練，3月29日至4月8日，可到臺灣戲曲中心看戲，了解台灣歌仔戲文化發展！購票洽兩廳院售票系統。

(中時)