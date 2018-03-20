「亞倫國際」假冒辦演唱會卻搞吸金 豆花妹也受害

2018年03月20日 17:46 中時 陳俊雄

亞倫國際娛樂負責人莊力霍自2015年11月起至2017年8月間，涉嫌對外佯稱欲募集資金以邀請豆花妹及太妍、朴敘俊、JESSICA等知名國內外藝人舉辦明星演唱會、見面會及投資黃金等方式投資獲利，違法吸金超過1億3000萬元，新北地檢署20日指揮新北市調處前往莊力霍住處及公司等12處搜索，正深入追查中。

莊力霍以「亞倫國際娛樂公司」舉辦國內外明星演唱會為幌子，夥同該公司丁姓講師及胡姓、羅姓、蔡姓業務及沈姓會計等幹部，向不特定被害人吸收新台幣數萬元至上百萬元之資金，並給付年息最高達60%與本金顯不相當之利息，，但該公司卻從未舉辦任何演唱會、見面會或投資黃金，初步估計其等吸金之金額逾1億3千萬元，受害人次超過100人次以上。

據了解，「豆花妹」蔡黃汝也曾遭莊力霍利用詐財，莊在2015年間以「明星旅遊團事業合夥人計劃」活動，以「和心愛偶像出國遊學」、「教你打造專屬明星旅遊團」為主軸，在ACCUPAS的活動網頁強打廣告，網站放上大大的豆花妹照片，宣稱將邀請豆花妹陪伴出國。

事後豆花妹所屬的喜歡音樂特別出面澄清是遭到詐騙集團利用招客詐財，除表示將蒐證提告，還特別提醒民眾小心別成冤大頭。

另外，該集團還宣稱將邀請太妍、朴敘俊、JESSICA等知名韓國藝人來台開演唱會，吸引大批被害人投入數萬元至上百萬元資金，事後卻無一藝人來台。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官丁維志20日指揮新北市調查處調查官，持搜索票至莊力霍等人住居處所及辦公處所共12處搜索，並將丁姓講師、胡姓、羅姓、蔡姓業務及沈姓會計等人傳喚到案，正深入偵辦中；另主嫌莊力霍於2017年9月出境後迄今未歸，檢調也將另行追緝到案。；另主嫌莊力霍於2017年9月出境後迄今未歸，檢調也將另行追緝到案。

(中時)