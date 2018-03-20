佩佩豬互動展台中場人次突破10萬 6／16台北科教館即將登場

文化部文化資產局施國隆局長頒發獎項給第10萬名劉小姐與她女兒。(時藝多媒體提供)

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中時電子報
綜合報導

正於台中文創園區展出的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」，觀展人潮絡繹不絕，每每看見許多家長帶著寶貝前來，為的就是卡通界的人氣天后。今日(3/20)展覽觀展人次突破十萬人，主辦單位更特別準備佩佩豬精美好禮迎接第十萬名入場的幸運兒。

幸運成為第10萬名參觀的民眾劉小姐表示：「小朋友非常喜歡佩佩豬，每天都會看佩佩豬的動畫，還會跟著主題曲跳舞，知道展覽剩不到一個月的時間，趁著休假帶著女兒一起來看展，沒想到這麼幸運剛好是第10萬名。」

第99,999名張先生表示小孩非常喜歡佩佩豬，特地帶他來觀展，沒想到這麼幸運。(時藝多媒體提供)

文化部文化資產局施國隆局長親臨現場頒獎與幸運得獎者合影。(時藝多媒體提供)

文化部文化資產局施國隆局長親臨現場表示：「粉紅豬小妹非常受大小朋友所喜愛，展覽到現在，吸引大批人潮前來觀展。呼籲民眾隨著展覽進入倒數階段，喜歡佩佩豬的朋友，請把握最後時間觀展。」

本次展覽共分為十大展區，展覽內容完整呈現佩佩豬一家歡樂的家庭生活，除了將動畫裡的經典場景與主要角色，最特別的是台灣首次展出的原創動畫繪稿，從人物設定到製作秘辛完整展出。更不能錯過小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯，豐富又多元的設施，展覽宛如親子樂園，非常適合大小朋友來玩。

主辦單位表示此次展覽廣獲好評，將於6/16-9/30移展至台北的國立臺灣科學教育館展出，讓大小朋友再次感受粉紅豬小妹所帶來的歡樂氛圍。

第10萬名民眾幸運獲得佩佩豬一家限定組。(時藝多媒體提供)

【Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展】即日起至4/8，在台中文創園區展出，展出時間：周一至周日早上九點至下午五點，展覽期間天天開館，除夕除外；展覽資訊可至粉絲專頁查詢「Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展」，洽詢電話：04-22220918分機208。展覽採購票入場，全票280元、優待票250元(年滿一歲至大專院校學生須憑證)；一歲以下兒童、身心障礙者可以免費入場。

(中時電子報)

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