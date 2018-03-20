港女命案 檢方確認潘女身份並送出司法互助公文

2018年03月20日 17:40 中時 李文正

香港籍女子潘曉穎與男友陳同佳來台旅遊，潘女在上月17日遭殺害裝箱棄屍，本月13日陳自述犯下此案，檢警根據陳的說法，在北捷竹圍站發現遺體，經DNA比對，確定潘女身份，預計近日將遺體發還家屬，士林地檢署透過法務部國際及兩岸法律司、陸委會港澳局向香港律政司提出司法互助，希望能取得陳男筆錄，以利後續偵辦。

由於港媒報導，潘女曾告訴閨蜜，已經懷有身孕，但孩子不是陳男，兩人同遊時，疑似為此發生爭執，陳男口角後氣憤將潘女勒死並棄屍。檢警調查，解剖潘女遺體，並採集相關檢體，由於在陳屍處曝曬多日，遺體已經腐爛，無法證實是否懷有身孕、體內毒物反應，法醫研究所數週後將會提出報告。

檢方表示，上週循司法互助模式，由國兩司要求香港律政司提供陳男年籍資料、筆錄內容，取得筆錄後，針對經採集的跡證相互比對，以確定陳男來台殺害並棄屍的細節，未來不排除向香港律政司請求引渡陳男來台受審。

檢方表示，殺人罪是世界公罪，若以香港目前法律，境外殺人除非是預謀犯罪，香港無權審理，但以陳男目前說法，無法證明是預謀犯罪，可能導致殺人犯逍遙法外，檢方不能理解，未來不排除向港方申請，將陳男引渡來台受審，讓殺人犯可以接受制裁。目前請求司法互助的公文，已經由律政司送至陸委會港澳局。

(中時)