港女命案 檢方確認潘女身份並送出司法互助公文

港女命案，涉犯陳姓男子目前遭港警羈押，士林地檢署已向國兩司提出司法互助，目前請求司法互助的公文，已經由律政司送至港澳局。（報系資料照）

友善列印
中時

香港籍女子潘曉穎與男友陳同佳來台旅遊，潘女在上月17日遭殺害裝箱棄屍，本月13日陳自述犯下此案，檢警根據陳的說法，在北捷竹圍站發現遺體，經DNA比對，確定潘女身份，預計近日將遺體發還家屬，士林地檢署透過法務部國際及兩岸法律司、陸委會港澳局向香港律政司提出司法互助，希望能取得陳男筆錄，以利後續偵辦。

由於港媒報導，潘女曾告訴閨蜜，已經懷有身孕，但孩子不是陳男，兩人同遊時，疑似為此發生爭執，陳男口角後氣憤將潘女勒死並棄屍。檢警調查，解剖潘女遺體，並採集相關檢體，由於在陳屍處曝曬多日，遺體已經腐爛，無法證實是否懷有身孕、體內毒物反應，法醫研究所數週後將會提出報告。

檢方表示，上週循司法互助模式，由國兩司要求香港律政司提供陳男年籍資料、筆錄內容，取得筆錄後，針對經採集的跡證相互比對，以確定陳男來台殺害並棄屍的細節，未來不排除向香港律政司請求引渡陳男來台受審。

檢方表示，殺人罪是世界公罪，若以香港目前法律，境外殺人除非是預謀犯罪，香港無權審理，但以陳男目前說法，無法證明是預謀犯罪，可能導致殺人犯逍遙法外，檢方不能理解，未來不排除向港方申請，將陳男引渡來台受審，讓殺人犯可以接受制裁。目前請求司法互助的公文，已經由律政司送至陸委會港澳局。

(中時)

偵查隊長懸缺未補 北市警：整體… 老翁出門倒路邊 熱心警救人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。