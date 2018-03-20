婚後一定要和公婆住才孝順？一句話道出女人心聲

（圖／FB@口罩男）

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中時電子報
廖宇綺、編輯/

一對戀人從交往走到婚姻關係，會有許多難題出現而容易導致雙方爭吵，其中最多也是最難解決的就是「婚後到底該不該與公婆同住？」過去社會傳統觀念普遍認為女方應該與公婆同住，似乎這樣才是盡孝道，但最近一位網路知名的兩性作家口罩男，就針對這項議題拍攝影片，並提出了自己的看法，而他所說的每句話都深深的表達了女人心聲，讓大票網友直呼中肯。

（以下為影片內所摘錄的三個重點）

▍1、孝順不要外包 ▍

為什麼婚後想盡孝道就一定要跟父母同住？是你想盡孝道，還是希望你女友「替你盡孝道」？在還沒結婚之前，跟父母同住的時候你都盡了哪些孝道？往往是父母在孝順我們，我們吃飯要人叫、衣服要人洗，家事從來也沒做過幾次，整天只會工作、玩樂、找朋友，這樣的你難道會因為結婚之後就會突然變成二十四孝的大孝子嗎？你自己平時都沒有多孝順了，怎麼可以要求未來的太太要替你盡孝道呢？我們自己的父母，我們自己孝順。

（圖／FB@口罩男）

▍2、距離永遠是最美好的 ▍

你說你父母明明對她很好，那是因為目前沒有住在一起，當住在一起之後，每天眼皮底下在做事情，再多的美好都將破滅。父母跟兒子哪有什麼隔夜仇，但媳婦呢？一個缺失給你記一點，兩個缺失記兩點，她做得好往往記不住，但她做得差，永遠都忘不了。婚後跟公婆相處得好，大家幸福洋溢，萬一處得不好，夾在父母跟太太中間的你會好受嗎？你孝道還沒有盡成，家裡就一團亂了。

（圖／FB@口罩男）

▍3、結婚的對象是誰？ ▍

結婚的對象是你的女友，要跟你組成家庭的也是她，不會是你的父母，女友婚後願意跟你的家人一起住，我們要感激、要珍惜，不願意的話也不要去勉強，不然換她希望你跟她的父母同住的時候，你會願意嗎？每個星期帶老婆、小孩回家看看父母，避開每天柴米油鹽醬醋茶的現實生活，不要讓父母為了你們的事操心，你們也不要讓父母擔憂，這樣才是盡孝道。

(中時電子報)

（影片授權：FB@口罩男）

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