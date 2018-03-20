都是導演指令 瑤瑤拿花盆狠K曹佑寧不手軟

2018年03月20日 17:34 中時 洪秀瑛

李國毅、謝欣穎。（歐銻銻娛樂提供）

郭書瑤（左）、曹佑寧。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅、謝欣穎、郭書瑤及曹佑寧分別為《1006的房客》、《人際關係事務所》到香港出席影視展。《1006的房客》上週首播，成績及口碑皆不錯，讓扛下打頭陣壓力的李國毅與謝欣穎鬆口氣，也希望觀眾繼續支持。

李國毅與謝欣穎都是第3次到香港影視展為戲宣傳，上次也是兩人一起的組合，李國毅說：「這次因為戲已經拍完，來香港宣傳反而有點像小度假，蠻放鬆的。」《1006的房客》首播後獲得許多迴響，李國毅表示有媒體私訊鼓勵他，甚至說終於有想追的戲了，讓他十分感動。

謝欣穎則說：「因為劇情蠻燒腦的，媽媽打電話來說好看，爸爸則因為看得不夠專心沒跟上劇情。」對於這次在劇中有不少裸露畫面，李國毅笑說：「覺得蠻不好意思，沒太多時間鍛鍊，希望大家還滿意。」兩人首日工作結束後開心大啖香港美食，謝欣穎說李國毅對香港熟門熟路，還帶大家去北角吃大排檔，「超滿足的」。

郭書瑤與曹佑寧因為《人際關係事務所》正趕拍中，抵達香港已半夜，20日除了記者會外，還有一連串密集訪問。郭書瑤表示自己是急性子，遇上曹佑寧這個慢郎中，拍攝過程中常發生不少笑料。

郭書瑤說：「曹佑寧的反應真的慢，常常會露出一臉呆萌的樣子。」一旁的曹佑寧聞言立刻臉紅萌笑，讓在場的香港媒體直呼好萌，郭書瑤狂虧他：「撩妹撩到香港來了！」

曹佑寧在劇中飾演討債小弟，但卻沒有打人戲，反而被打的戲超多，甚至還被瑤瑤打腫臉，必須用妝遮蓋才能繼續拍攝；劇中一場瑤瑤要拿著花盆要打曹佑寧，沒想到導演吳建新追求真實，竟跟瑤瑤說：「打真的，往死裡打就對了！」

歐銻銻娛樂在此次香港影視展發佈會上宣布，4部自製劇《1006的房客》、《人際關係事務所》、《種菜女神》及《重婚大作戰》版權已銷售至美洲、新加坡及馬來西亞，接下來《人際關係事務所》也將在大陸愛奇藝與台灣同步播出。

《1006的房客》每週三、四晚間10點於台視播，每週六晚間8點於東森綜合台播出，愛奇藝全網獨播。

(中時)