買房等下輩子吧！窮忙青年身兼多職卻沒錢

2018年03月20日 17:43 中時電子報 林郁庭

台灣曾提倡「斜槓青年」概念，因傳統單一職業的模式已不再符合現今社會需求，鼓勵年輕人發展多重職業，來體驗更豐富的生活。不過，卻有學者分析，在台灣的年輕人所得收入倒退近二十年，多數年輕人過著「不得不斜槓」的低消費生活。

根據《聯合新聞網》報導，有學者分析，台灣青年失業率是國人平均3倍，位居世界第2，三十五歲以下年輕人所得收入更倒退近二十年，多數的年輕人過的是「不得不斜槓」的低消費生活。

不當斜槓青年的話，就必須過著省吃儉用的低消生活，平平（化名）說，周圍的朋友都跟她相似，每月的薪水必須支付房租、學貸，因此每餐控制在五十元，或不吃晚餐，降低平日消費好讓朋友邀約時才更有預算看場電影，「存錢買房子？根本是下輩子的事。」

一位研究所畢業後到立法院擔任研究助理的26歲一成（化名），天天加班處理法案、假日也要保持隨call隨到，月薪2萬6還不足以還清他的學貸；因此他必須兼職各式各樣的學術研究案及翻譯稿，才能支付台北的開銷。

海外的斜槓青年多半是為了發展興趣才身兼不同職能，在台灣的斜槓青年身兼多職，更多時候只是在「窮忙」。長期關注勞動議題的政治大學法律系副教授林佳和分析，台灣是工業國中唯一學歷愈高、失業率也愈高的國家，青年正面臨「低薪迫使工作休閒難以區分」的社會環境困境，多重工作很多時候是為了「生存下去」。當一份薪水無法滿足青年生活下去時，為了增加收入只能改為身兼多職，政府需要深思造成此環環相扣的問題。

「斜槓」一詞源自於英文「Slash」，美國專欄作家Marci Alboher在2007年提出了這個概念來形容多元職業的概念，因在履歷自我介紹中會用「斜槓：／」來區分不同職業，於是「斜槓」便成為他們的代名詞。

(中時電子報)