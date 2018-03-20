保育候鳥魚鷹觸電落水 休假派出所所長神救援

落難的魚鷹獲救後被安置在動物醫院，20日由保育人員後送到屏科大醫治。（莊哲權攝）

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落難的魚鷹獲救後被安置在動物醫院，20日由保育人員後送到屏科大醫治。（莊哲權攝）

1隻列為2級保育的稀有冬候鳥魚鷹，在台東縣東河鄉馬武窟溪出海口俯衝捕魚時，誤撞高壓電線，翅膀受傷落水，到台東旅遊的新北市烏來忠治派出所所長尤德賢見狀，急忙躍入水中順利神救援，送交台東縣政府保育員，20日後屏科大治療。

日前到台東當「便媒人」順道旅遊的尤德賢說，17日早上9點多在東河鄉馬武窟溪出海口上空，看到1隻體型碩大的「老鷹」在俯衝時誤觸高壓電線，落入水中載浮載沈無法脫困。

尤德賢見狀，伸手測了水溫約18度，二話不說便脫掉衣服僅穿四角內褲，只花1分鐘游了80公尺接近目標，因為擔心被牠的利爪抓傷，單手抓住「老鷹」的翅膀，以側泳方式游回岸邊，他說，該處水深約2層樓高，還好熟諳水性，難不倒他。

尤德賢將「老鷹」救起後，通知台東縣政府農業處動保人員前來處理，經台東縣野鳥學會鑑定，這隻落難的猛禽是二級保育類的魚鷹，在台灣屬稀有冬候鳥，會在開闊水面搜尋游魚，發現目標後，急速俯衝而下，以利爪將獵物牢牢抓住。

動保員將魚鷹先行安置在懷恩動物醫院進行初步治療，20日後送到屏科大，院長穆昭安表示，這隻魚鷹左翅有皮肉外傷，是否會影響到整體飛行尚待評估；他說，台東只有犬貓動物醫院，對於其它野生動物的醫療可說是門外漢，該院只能盡量幫忙，台東真的很需要野生動物救援單位。

(中時)

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