搶攻毛小孩市場 IKEA祭出寵物系列

2018年03月20日 18:02 中時 吳娮翎

LURVIG貓屋可與人類商品互相搭配，將其放入現有的KALLAX層架組，也可以選擇加裝支腳或掛在牆上。（IKEA提供）

LURVIG寵物專用毯兼睡墊，旅行時可營造安全空間，也可放在車裡，避免腳爪弄髒車子。（IKEA提供）

LURVIG附支腳貓屋可當作床邊桌使用，也可加裝支腳、懸掛在牆上或放入KALLAX層架組。（IKEA提供）

LURVIG撿便袋收納盒，可攜帶整捲撿便袋，可用扣環固定在牽繩、背包或皮帶。（IKEA提供）

看好寵物市場，居家品牌IKEA發表LURVIG寵物系列，結合北歐家居美學，打造有設計感的毛小孩商品，產品包羅萬象，從室內到戶外都涵括在內，全面搶攻市場。

根據2017年農委會全國家犬貓調查，全台有超過177萬隻家犬與73萬隻家貓，加起來的數量比桃園市、台南市人口還多。IKEA行銷總監程耀毅表示：「寵物用品的功能與設計越來越受重視，然而價格卻不一定實惠。LURVIG寵物系列結合產品設計師與獸醫師的專業知識，這個系列維持IKEA一如既往的堅持，人人負擔的起的低價。」

IKEA LURVIG寵物系列產品設計，針對寵物日常生活中的行為和需求研發，除了擁有功能性外，能讓人類商品與寵物商品互相搭配，是設計時的另一個考量 。

(中時)