搶攻毛小孩市場 IKEA祭出寵物系列

IKEA宜家家居推出LURVIG寵物用品系列。（IKEA提供）

友善列印
中時
LURVIG貓屋可與人類商品互相搭配，將其放入現有的KALLAX層架組，也可以選擇加裝支腳或掛在牆上。（IKEA提供）
LURVIG寵物專用毯兼睡墊，旅行時可營造安全空間，也可放在車裡，避免腳爪弄髒車子。（IKEA提供）
LURVIG附支腳貓屋可當作床邊桌使用，也可加裝支腳、懸掛在牆上或放入KALLAX層架組。（IKEA提供）
LURVIG撿便袋收納盒，可攜帶整捲撿便袋，可用扣環固定在牽繩、背包或皮帶。（IKEA提供）

看好寵物市場，居家品牌IKEA發表LURVIG寵物系列，結合北歐家居美學，打造有設計感的毛小孩商品，產品包羅萬象，從室內到戶外都涵括在內，全面搶攻市場。

根據2017年農委會全國家犬貓調查，全台有超過177萬隻家犬與73萬隻家貓，加起來的數量比桃園市、台南市人口還多。IKEA行銷總監程耀毅表示：「寵物用品的功能與設計越來越受重視，然而價格卻不一定實惠。LURVIG寵物系列結合產品設計師與獸醫師的專業知識，這個系列維持IKEA一如既往的堅持，人人負擔的起的低價。」

IKEA LURVIG寵物系列產品設計，針對寵物日常生活中的行為和需求研發，除了擁有功能性外，能讓人類商品與寵物商品互相搭配，是設計時的另一個考量 。

(中時)

保育候鳥魚鷹觸電落水 休假派出… 粉紅豬小妹參觀人潮破10萬 締造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。