吞嚥困難引吸入性肺炎恐奪命 小港醫院推6步驟保命

2018年03月20日 17:58 中時 柯宗緯

小港醫院首創「六步驟、護一生」，＝指的名中如何克服吞嚥困難，達到由口進食安全。（柯宗緯攝）

肺炎位居國人十大死因第3位，一般認為肺癌為感染導致，但其實也包含「吞嚥障礙」所引發吸入性肺炎。小港醫院1年收治約150名吞嚥困難者，大多是老年人因食物、唾液等異物嗆入或吸入肺部引起，嚴重恐引發呼吸衰竭、敗血症奪命。

小港醫院神經內科主任陳俊鴻指出，70多歲家住恆春老太太，去年中風送醫院，又被診斷出吸入性肺炎，經查是吃食物不慎嗆到，造成高燒不退、精神不濟，但怎麼咳都咳不出來，最後緊急求醫治療觀察才好轉。

陳俊鴻說，老人家本身存在慢性病，近半又有吞嚥困難情形，造成吸入性肺炎嚴重恐致死亡。分析箇中原因可能隨著年齡老化，吞嚥功能變差，忘了如何吞嚥、無法進食，或出現吞嚥反射性失調，但前期狀況不明顯易被忽略。

為避免「吞嚥障礙」造成悲劇，小港醫院神經科首創「六步驟、護一生」，衛教宣導患者、家屬，如何安全「由口進食」：坐姿挺直90度、小口由健側餵入、縮下巴、頭轉向聲帶麻痺（患側）、吞完一次就清喉嚨或咳嗽一次、餐後坐30分鐘。

另搭配獨創「金安全組合包」及「食在金安全口袋書」，專為吞嚥障礙患者提供解決良方。院方表示，有些病患嚴重到只能用鼻咽管進食，但照顧者常因錯誤照顧造成病患嗆到，因此使用擬真娃娃情境演練。衛教有成創下近10個月住院病患吸入性肺炎零發生佳績，更一舉奪得資策會醫療品質金獎。

(中時)