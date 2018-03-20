粉紅豬小妹參觀人潮破10萬 締造文創園區空前紀錄

「粉紅豬小妹－超級互動展」第10萬名參觀民眾劉小姐與女兒，由文化部文化資產局長施國隆（右1）頒送精美好禮。（陳淑芬攝）

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「粉紅豬小妹－超級互動展」參觀人次突破10萬人，文化部文化資產局長施國隆（右3）頒送精美好禮。（陳淑芬攝）

「粉紅豬小妹－超級互動展」在台中文化創意園區展出，20日參觀人次突破10萬人，幸運兒是來自苗栗的劉姓年輕媽媽與3歲女兒，獲得文化部文化資產局長施國隆頒送佩佩豬春節限定套組。施國隆表示，展出不到3個月就創下10萬人次，寫下文創園區空前紀錄，連他的3歲孫女都連續來參觀5次。

由時藝多媒體等主辦的「Super Pop 粉紅豬小妹-超級互動展」，一開展就受到廣大的佩佩豬迷熱情支持，3月20日參觀人數突破10萬人次，主辦單位更特別準備佩佩豬精美好禮迎接第10萬名入場的幸運兒。。

施國隆表示，「粉紅豬小妹-超級互動展」展出不到3個月就創下10萬人次，寫下文創園區空前紀錄，大家熟悉的動畫明星，以親近體驗式的展覽大受民眾喜愛，每逢假日年輕族群及親子等參觀人潮排到門口，連他的3歲孫女就已經來看過5次了，玩都玩不厭。

劉小姐帶著3歲女兒從苗栗搭公車來台中看佩佩豬，她說，妹妹是佩佩豬迷，一定忠實守候佩佩豬動畫節目，還會跟著主題曲跳舞，她趁著休假帶著女兒一起來看展，沒想到幸運地當上第10萬名參觀者，實在很高興。

展覽分為10大展區，打造動畫裡的經典場景，並以一比一等比例的佩佩豬等13位主要人物現身，邀請民眾進入佩佩豬的家庭日常生活。還規劃有小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等豐富多元設施，展場宛如親子樂園，值得一提的是展中推出台灣首次展出的原創動畫繪稿。

「粉紅豬小妹-超級互動展」將在文創園區展至4月8日止，並於6月16日起移展至台北的國立台灣科學教育館展出，讓大小朋友再次感受粉紅豬小妹所帶來的歡樂氛圍。

(中時)

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