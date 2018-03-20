吳建豪被《流星》粉認出 嚇到美國路人

2018年03月20日 18:06 中時 蔡琛儀

吳建豪在路上被粉絲認出。(環球提供)

吳建豪麵包店在紐約的分店業績火紅。(環球提供)

吳建豪日前到「美國SXSW南方國際音樂節」演出，擔任開幕壓軸嘉賓，也是他出道多年首次帶整個樂團表演。演出前一天的行程，主辦方本安排大家到奧斯汀到處逛逛，但他卻是選擇自費在當地租練團室，與樂手們從中午就開始閉關連續彩排10小時直到深夜，只為了讓表演更加完美。

吳建豪說：「能夠在南方音樂節這樣的環境下吸取音樂養分，還可順便激發新專輯的音樂靈感，這趟美國行非常值得。」南方音樂節範圍包含了整個美國奧斯汀全城，當地有許多華人粉絲也特地從各地帶了應援加油牌幫他加油打氣，更有有2位華人女粉絲在路上看到他激動落淚，表示自己從小看《流星花園》長大，能在奧斯汀見到本人實在太不可思議及令人激動。也因為歌迷突如其來的舉動，引起不少路人紛紛用狐疑的眼光看他，直問：「他是誰？」

吳建豪今年2月在紐約開了兩間麵包店，雖然才剛開幕，但生意相當好，他不時分享麵包被搶購一空的照片，現在只要是工作的空擋，他都會留在店裡幫忙，打掃和服務的工作也是親力親為，面對粉絲要求合照，他也來者不拒，當起人形立牌。他近日更接下手錶品牌G-SHOCK最新形象大使，成為繼陳冠希、周杰倫後，由大陸總部欽點的新任形象大使，總部更派製作團隊遠赴美國洛杉磯拍攝為他專屬的美式形象廣告，他表示自己從小就收集多款手錶，所以這次能合作非常開心。

(中時)