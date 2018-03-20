馬念先拍《噬膽》「戲神」變「睡神」！章廣辰自曝在知名鬼屋撒尿

馬念先、章廣辰。（緯來）

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中時
《噬膽》在陽明山拍攝。（緯來）
馬念先在片場經常秒睡。左為導演北村。（緯來）
章廣辰。（緯來）
馬念先。（緯來）

馬念先演出緯來電影台自製電影《噬膽72》，被導演北村豐晴稱為「戲神」，整部片為營造驚悚氛圍，日夜顛倒熬夜拍攝，讓已鮮少熬夜拍戲馬念先大呼吃不消：「只要沒上戲，我一定在沙發上入定」！戲神在片場經常秒變「睡神」。

馬念先這回參加《噬膽72》演出，對他的體力是很大的考驗，他表示：「整個拍攝過程、時間過程辛苦、日夜顛倒，我已經3年沒這樣熬夜，剛開拍前幾天能休息就盡量休息，後來不由自主會睡著，太累、又冷，坐在沙發上就入定了；早上七、八點收工，回到家睡到中午，下午又得回到片場繼續拍，才第三天就不行了。」張立昂笑說：「馬哥的表情就是告訴大家”讓我死了吧”！」

與導演北村豐晴有十多年交情的馬念先，這回在片場自動扮演場記，原來導演對細節有自己的堅持，慢工出細活，馬念先常忍不住在一旁催促：「導演，動作可以再快一點嗎？」豈料北村豐晴一點細節都不能馬虎，馬念先只能對北村苦笑說：「你再慢慢拍，我睡給你看！」與北村豐晴認識十多年，《噬膽72》卻是兩人首次合作的作品，馬念先說：「我們很少聯繫，卻有種神奇的默契，這是我第一次拍驚悚題材，他很能抓我的點，我丟回去的也是導演想要的，才會被他叫”戲神”，不過那都是他在鬼扯的啦！」

緯來電影台自製電影《噬膽72》將於4/15（日）晚間9點全台首播，由北村豐晴執導，張立昂、方志友、房思瑜、陳珮騏、章廣辰、百白、阿虎、李英宏等人領銜主演，故事描述一棟發生命案的李宅，多年後竟成電視台《噬膽實境秀》網路直播節目，把參賽者送進全台鬼影幢幢的鬼屋和凶宅試膽，72小時的噬膽挑戰，不管對參賽者還是節目單位又或者是二十幾年前的命案，都是對「人性」的考驗。導演北村豐晴說：「凶宅主場景在陽明山一棟房屋，體感溫度經常是零下，日夜顛倒拍戲，眾演員除了要克服體力上的負荷外，也很擔心大家失溫，所以會燒一盆炭火放在屋內讓大家取暖」。

章廣辰這段時間在陽明山上拍攝又碰上感冒，劇中多恐懼、緊張、崩潰的反應對表演上也是新的學習與嘗試，他自曝小時候「鐵齒」，還曾經在某知名鬼屋裡撒過尿，長大一點後經歷了一些比較難解釋的事後，開始寧可信其有，也敬重這些未知的能量。

章廣辰說：「印象最深刻是在自己房間睡覺被壓，意識清楚卻無法起身，眼皮也只能微微睜開，看到有位黑長髮及腰蓋住全臉的白衣人形看我，當下不驚慌，隔天起來也沒做任何處理，只當作是一場夢，只要心裡不怕，就真的沒什麼好怕，秉持著尊重萬物的心很重要！」

(中時)

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