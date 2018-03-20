恆春半島洋蔥產季來了　200名助收阿兵哥也來了

恆春半島最近進入洋蔥產季，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
恆春半島最近進入洋蔥產季，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止。（謝佳潾攝）

恆春半島最近進入洋蔥產季，而鬧了多年的「國軍是否助收」一事，今年確定繼續進行，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止，蔥農為此無不大讚「阿兵哥辛苦了」！

國軍為體現敦親睦鄰、加上農村人口老化問題嚴重，1991年起，駐紮恆春半島的三軍聯訓基地，即在每年的3、4月洋蔥產季，派遣數百名官兵下田幫蔥農助收，20逾年來在當地成為美談，但近年負面聲響也隨之四起，部分人認為「助收洋蔥不是阿兵哥該做的事，這樣根本在浪費納稅人的錢」。

為此，國軍助收洋蔥一事幾乎年年傳「喊卡」，惹得在地蔥農憂心不已，去年國防部更以募兵制為由，曾表示「2017年可能是最後一年」，幸今年依舊可見穿著紅色陸戰隊衣的阿兵哥們、在洋蔥田上揮汗如雨幫忙蔥農收洋蔥的溫馨景象。

三軍聯訓基地指出，陸戰隊與恆春半島居民一向有良好的互動關係，軍方不可否認在演習時多少對居民造成困擾，所以在許可的範圍內給予協助是應該的，因此洋蔥助收任務是「愛民助民」的最佳表現，在某種程度上而言，更是項優良傳統。

「他們真的超勤奮！」許姓蔥農說，目前人工1人1天1200元，還不含吃、喝費用，不僅貴還難請，所以國軍真的幫了大忙，很感謝他們。

(中時)

深澳電廠非建不可原因曝光！陳立… 粉色系餐點來襲！「櫻花漢堡」吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。