恆春半島洋蔥產季來了　200名助收阿兵哥也來了

2018年03月20日 18:11 中時 謝佳潾

恆春半島最近進入洋蔥產季，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止。（謝佳潾攝）

恆春半島最近進入洋蔥產季，而鬧了多年的「國軍是否助收」一事，今年確定繼續進行，國防部20日派遣陸戰九九旅步二營官兵200人，幫恆春、車城及枋山等3鄉鎮助收洋蔥，協助時間至4月30日止，蔥農為此無不大讚「阿兵哥辛苦了」！

國軍為體現敦親睦鄰、加上農村人口老化問題嚴重，1991年起，駐紮恆春半島的三軍聯訓基地，即在每年的3、4月洋蔥產季，派遣數百名官兵下田幫蔥農助收，20逾年來在當地成為美談，但近年負面聲響也隨之四起，部分人認為「助收洋蔥不是阿兵哥該做的事，這樣根本在浪費納稅人的錢」。

為此，國軍助收洋蔥一事幾乎年年傳「喊卡」，惹得在地蔥農憂心不已，去年國防部更以募兵制為由，曾表示「2017年可能是最後一年」，幸今年依舊可見穿著紅色陸戰隊衣的阿兵哥們、在洋蔥田上揮汗如雨幫忙蔥農收洋蔥的溫馨景象。

三軍聯訓基地指出，陸戰隊與恆春半島居民一向有良好的互動關係，軍方不可否認在演習時多少對居民造成困擾，所以在許可的範圍內給予協助是應該的，因此洋蔥助收任務是「愛民助民」的最佳表現，在某種程度上而言，更是項優良傳統。

「他們真的超勤奮！」許姓蔥農說，目前人工1人1天1200元，還不含吃、喝費用，不僅貴還難請，所以國軍真的幫了大忙，很感謝他們。

(中時)