馬兆駿妹馬毓芬將開唱 不售票原因是...

馬毓芬將在4月舉辦首場大型售票演唱會。(達寶國際有限公司提供)

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馬毓芬將在4月舉辦首場大型售票演唱會。(達寶國際有限公司提供)

馬毓芬是已逝音樂人馬兆駿的胞妹，從幕後合音、也曾走到幕前推出五張個人專輯，再到後來成為眾多天王天后經典華語情歌製作人，近年也陪著不少歌手，擔任巡演合聲。她將於4月18號，在台北國際會議中心舉辦「愛的旅程」音樂會，除了紀錄整理自己超過三十年的音樂心路歷程，也藉此紀念過世11年的哥哥。

馬毓芬人脈廣，開唱消息一出，不少圈內好友搶著報名，目前確定黃韻玲將會擔任她的其中一位嘉賓，其餘則暫時保密。為了這場音樂會，她特別錄了一首新單曲，也是演唱會主題曲〈幕後歌〉，道出她入行三十幾年來，在音樂圈中的心路歷程，她從試唱到錄製完成共花了6天，馬毓芬說，從試唱開始，每唱一句就會在腦裡快速回放了這三十幾年的歲月，讓她忍不住感性落淚，一度以為這首歌無法完成。

演唱會將與「罕見疾病基金會」、和剛成立的「看見，齊柏林基金會」兩大公益團體合作，因此不對外售票，只要捐款一定金額到任一個基金會，就可以獲得音樂會門票。經紀人透露，她之所以和「看見，齊柏林基金會」合作，是因為參與齊柏林紀念音樂會後，和基金會負責人聊天，得知對方欲找到可傳承齊柏林精神，繼續完成《看見台灣2》的新銳人才，還要找地方及人選幫忙整理一些齊柏林來不及發表的作品，遂決定貢獻一己之力，成為該基金會首位捐款人。

(中時)

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