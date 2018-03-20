東港安泰醫院購進高層次超音波　孕婦產檢驚喜連連

2018年03月20日 18:17 中時 謝佳潾

東港安泰醫院購進「高層次超音波」，提供孕婦更好的服務。（謝佳潾攝）

東港安泰醫院為提升婦產科服務品質，特地購置「高層次超音波」，盼透過高層次超音波的4D功能，幫準媽媽拍出小寶寶在肚裡的模擬影像，讓產檢不再僅是一般的健康狀況檢查，更是種期待新生與喜悅的呈現，也讓孕婦對胎兒有更清楚的了解。

東港安泰醫院婦產科王仁星主任表示，傳統超音波（2D超音波）是黑白平面化，能夠進行基礎的醫學診斷，如胎兒大小、胎盤位置、羊水量、心跳、胎位等發育狀況等，相較之下，高層次超音波（4D超音波）則能看到更清楚及更多細節的胎兒影像，且能更細緻地檢查胎兒的器官如腦室、心臟血流、腎、胃等。

此外，他還說，高層次超音波能透過機器模擬重組出胎兒的「動態立體影像」，寶寶的一舉一動，如吸吮拇指、打哈欠等表情動作，都能清楚顯示。

他指出，孕婦有10次的健保補助產檢，且大約在8至12週開始產檢，主要檢查孕婦血型，是否有地中海型貧血、以及有無感染性疾病，而在16至18週則是抽血檢視寶寶罹患唐氏症的機率，到20至22週時，能開始使用高層次超音波來檢查寶寶是否健康。

王仁星提醒孕婦，孕婦大約在20週便能感受到胎動，若整天沒有胎動或是胎動明顯減少、急性下腹疼痛或大量出血時，一定要立即回診，才能確保小寶寶平安出生。

(中時)