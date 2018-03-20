日本23年前沙林毒氣案 奧姆教13名成員將處決

2018年03月20日 18:13 中時電子報 江飛宇

23年前在日本東京地鐵發生的「沙林毒氣事件」，13名奧姆真理教(オウム真理教)成員可能近期被送上絞刑架，不過確實的執法時間還沒有確定，因為日本社會對死刑制度頗有爭議。

美聯社報導，奧姆真理教成員在1995年3月20日，以塑膠袋裝盛沙林毒氣，預放在地鐵車廂內，然後其他成員刺破這些毒氣袋，無差別毒殺通勤乘客，造成6千多人輕重傷，其中13人死亡，這是奧姆教眾多恐怖攻擊事件中最嚴重的一起，也使日本司法單位下決心鏟除這個邪教團體，最終將教主麻原彰晃與其他12名重要成員判處死刑。在日本，死刑將以絞刑的方式執行。

當年受害最慘的是地鐵員工，包括霞關站的助理站長高橋一正直接接觸毒氣而死亡，他的太太高橋靜枝每年都會到紀念壇放置鮮花，今年也不例外。高橋太太告訴記者：「看來法律途徑已進入下一階段，我希望一切依法執行。」

上週開始，7名死囚分別移出東京，送到包括大阪、名古屋、仙台、廣島、福岡的5處拘留所，使得人們猜測處決可能即將發生。在日本，同案罪犯通常會在同一天絞死，然而沙林毒氣案的死刑人數過多，超過東京拘留所的行刑能力，可能就是移送死囚的原因。

高橋太太最近向司法單位要求，希望能夠親眼見證他們的處決過程，因為她擔心期間還有變數，但是她的願望不符日本司法慣例，因為日本處決人犯事前並不會公布時間地點，即使對家人和律師也是如此，所以高橋太太的願望不太可能獲得批准。

有些人反對他們被絞死，比如邪教組織的倖存者們，他們說死刑將會破壞人們追求善良的希望。還有一種看法是「他們在客觀上對日本的反恐意識作出了貢獻」，長期追蹤報導邪教組織的記者江川紹子主張留他們的命，這樣他們就能夠面對現在這個日益嚴重極端主義威脅的世界。

江川認為：「如果他們被處決，殘餘會員可能把他們看成烈士，反而強化他們對邪教教主麻原彰晃的崇拜。」

麻原彰晃的本名是松本智津夫，他在8年的審判期間，從不承認自己的罪行，也沒有對眾多恐怖攻擊提出有意義的解釋。他34歲的女兒松本里香說，她的父親根本不知道什麼是處決，他需要的應該是心理治療。

奧姆真理教成立於1984年，可以說是繼1970年代的赤軍旅之後，另一個日本的極端團體，教義主張末日即將到來，內容離奇怪異，但是卻吸引了許多大學生，甚至一些是有體面工作的高級知識份子加入，在日本有1萬名成員，在俄羅斯曾經達到3萬名成員。2000年已解散，然而殘餘教眾另外組織了3個分裂的團體，日本執法單位長期監督中。

(中時電子報)