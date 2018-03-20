《終極殺陣5》撞爛名車不手軟 盧貝松嘆燒錢

預告片中，Peugeot 407 從塵封的貨櫃中開出。（海樂提供）

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睽違11年，《終極殺陣5》終於問世。電影由盧貝松監製，EuropaCorp製作發行，攜手原班製作團隊，黃金陣容再現地表最狂運將的榮耀回歸。

1998年，盧貝松以《第五元素》在影壇大放異采，便突發奇想開創了瘋狂計程車司機出任務的《終極殺陣》系列，取得高票房成績，打響法國動作王牌名號！一台Peugeot 406瘋狂穿梭於法國馬賽的巷弄間，讓全球觀眾為之瘋狂；好萊塢賣下版權翻拍《計程車女王》，更效法延伸拍攝出《玩命關頭》。

距離上部《終極殺陣4》已經長達11年，盧貝松仍保留電影主要元素「最血脈噴張的飛車追逐電影」。曝光的預告片中，Peugeot 407 從塵封的貨櫃中開出，仍然寶刀未老，處處融合法式幽默，讓車子飛天遁地，更讓人捧腹大笑。而這次的強盜集團則是開著法拉利搶銀行！ Peugeot vs. Ferrari，絕對是今年最刺激的碰撞。盧貝松大嘆，《終極殺陣5》電影製作成本約4千萬，而光買車來撞就花了1千萬！

《終極殺陣5》電影講述，警察艾米里，從警署被轉調到馬賽小警局，負責追查惡名昭彰的義大利法拉利銀行劫盜團。喜歡亂開車的計程車司機-丹尼爾也來湊一咖。引擎聲轟隆隆再度響起，警匪飛車馳騁在南法小鎮，永遠追不上的車尾燈，搶先揭開春日飆速篇章。電影將於4月12日在台上映。

(中時)

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