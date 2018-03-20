砸1.2億改造新莊球場 富邦悍將新主場亮相！

2018年03月20日 18:31 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將去年取得新莊棒球場十年經營權，斥資1.2億台幣著手改造這座邁入第21個年頭的老球場，富邦今(20日)正式讓新主場與大家見面，包括場地、休息室、以及看台上的觀眾席區，都明顯看見改變，領隊蔡承儒直言，看過後比想像中更好。

新莊球場1997年就落成，直到去年，新北市政府才決定委外經營，最後由富邦取得經營權。為能改造主場，蔡承儒去年九月就飛到日本，走訪千葉羅德ZOZO海洋球場、東京巨蛋、明治神宮球場及橫濱球場，日本人懂得利用空間，讓他大開眼界，也增加了一些想法。

球季開打前夕，富邦正式讓主場亮相，蔡承儒也透過新的LED看板，向現場來賓做球場的簡報，並一一介紹有翻修的部分，接著他親自導覽，走訪各個空間進行介紹。此次球員的空間進行升級，除了休息室內大幅翻新，同時也增加球員的專屬休息區及用餐區。

新增的球員用餐區。(蔡銘仁攝)

其中休息室部分，天花板有大大的「G」字樣，櫃子也全都換新，空間比之前更大；蔡承儒表示，是參考大聯盟所做的設計。在休息室旁，也設有重訓室、防護室，並打造出室內牛棚區；牛棚區地板鋪上3.5公分的人工草皮，以接近比賽球場的規格重鋪投手丘。

球員休息區換成木製長椅，護欄也換新。(蔡銘仁攝)

新增的球員專屬休息室。(蔡銘仁攝)

一二壘側的球員休息區，也有新亮點；原本休息區的鐵長椅，全都換成木製椅子，護欄也換上藍色的護墊。接著到上層觀眾席區，一二壘側熱區規劃四個座位區、1到14排為熱區；熱區座位區全都換上有杯架的椅子，座位寬度也較寬，不過因此犧牲掉約350個座位，能容納的人數變為12150人。

富邦規劃四個座位區當熱區，座位換上新座椅。(蔡銘仁攝)

富邦悍將熱區座位翻新，舞台變木製，跟觀眾席間的護欄也拆除。(蔡銘仁攝)

本壘延伸到一二壘兩側的護網，全都換承隱形護網；啦啦隊舞台換成木製舞台，舞台跟觀眾席間的護欄也拆除；在一壘側靠外野處，額外規劃「滿悍席」用餐區，另以美食街取代傳統攤車。此外，兩側的廁所也全換新，蔡承儒笑說，「這是五星級的廁所，大家待的時間可能會變得久一點。」

一壘側的「滿漢席」看進球場的視野。(蔡銘仁攝)

新莊棒球場廁所全面翻新，室內設有看轉播的電視。(蔡銘仁攝)

值得一提是，蔡承儒表示，因為有些座位視野不好，在較後排的觀眾席上方，都裝有看即時轉播的電視，另外廁所、兒童遊戲室等地方也有電視，讓球迷離開座位，較不會錯過比賽戰況。同時，外野記分板換上LED螢幕、內野裝有新LED看板，也換上新的環繞音響。

觀眾席較後側的座位上方，設有可看即時轉播的電視。(蔡銘仁攝)

在球場的四樓，則在上周五完成大聯盟的數據系統「TRACKMAN」架設，方便富邦掌握比賽數據。如果球迷想購買富邦相關商品，一二樓都有商品部；其中一樓的旗艦店，於今天剪綵開幕，平時沒比賽也有營業，現場提供燙印球衣服務。

蔡承儒現場示範燙印球衣。(蔡銘仁攝)

富邦悍將商品旗艦店剪綵開幕。(蔡銘仁攝)

蔡承儒坦言，這座球場有些老舊，想改的地方還不少，趁這段期間能做的先做，之後看還有哪些需要改善的，再來逐步改善。此次砸重金打造球場，蔡承儒透露，比預期多花了2000萬左右，期許場均進場人數，能從去年4500人增加到5200人，邀請球迷下周3月27日新莊主場首戰，就能進場來看球。

(中時電子報)