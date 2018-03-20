肥水不落外人田！畜牧廢水變成沼液沼渣再利用

屏東縣推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用，澆灌農田讓作物生長良好，產量更佳。（潘建志翻攝）

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屏東縣推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用，澆灌農田讓作物生長良好，產量更佳。（潘建志翻攝）

肥水不落外人田！屏東縣是畜牧大縣，不過畜牧排泄物排放是很大問題。縣府前年起開始推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用，至今已有71家畜牧場參與，施灌超過150公頃農地，讓農田更肥沃，農作生長狀況更好，農產品品質亦更佳。

屏東縣有養豬場1700餘場，養牛場200餘場，龐大的排泄物造成環境汙染，是許多縣民心中的痛。縣府前年推動畜牧業沼液沼渣農田肥分利用，將畜牧廢水發酵後成為沼液沼渣，以載運車運送澆灌在農田中，農民試用後發現效果不錯，節省肥料成本，同時能避免化肥造成土壤酸化問題。

環保局也針對部分作物進行沼液施灌前後的營養分析，發現使用沼液澆灌的作物生長狀況更好。由於效果不錯，沼液載運車供不應求，農民還要排隊預約，迄今全縣已有超過150公頃農地施灌過沼液，包括牧草、香蕉、檸檬、紅龍果、棗子等20多種不同作物。

陳姓農民使用沼液澆灌近一年時間，對於效果很滿意，他說，發酵後的沼液沒有臭味，又能提高農田肥沃度，同時讓咖啡更濃郁，紅龍果更香甜。環保局長魯台營指出，這項政策每年可減少45萬噸的畜牧廢水排入河川，未來除了希望增加發酵量外，也繼續推動畜牧業沼氣發電，把糞土變黃金。

(中時)

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