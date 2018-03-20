初選最終戰！ 前鎮小港區參選人許乃文力邀黃偉哲站台

2018年03月20日 18:28 中時 柯宗緯

民進黨高雄市初選民調這周開跑，其中前鎮、小港區在明（21）日進行。菊系子弟兵、鎮港區參選人許乃文，依舊努力不懈，持續掃街拜票，希望贏得選民認同，在初選前夕全力衝刺，陸續邀來黨內多位大咖高雄市長陳菊、高市長參選人陳其邁後，明天下午更力邀民進黨台南市長參選人黃偉哲站台。

鎮港區初選競爭激烈，同選區還有扁子陳致中，以及其他現任市議員。身為新人的許乃文，雖然知名度未開，但做事盡責，接連獲得10名綠委，陳菊、陳其邁、黃偉哲，現任及「未來市長」力挺。許乃文也呼籲市民，做乃文最堅實的後盾，「明（21）日晚上6點30分至10點30分顧好電話，並說出唯一支持許乃文。」

今天綠委許智傑陪同許乃文掃街，身為鳳山在地立委的許智傑說，前鎮小港雖然是隔壁選區，但是競爭之激烈，連他都可以感受到。

許智傑說，許乃文是新人，常看到他站在街頭跟民眾揮手，也看到他在肉豆公市場掃街拜票，之前茶餅會許乃文已請過他站台，今天初選前夕又請他一起車隊掃街，如此優秀努力的後輩積極備戰，他當然全力支持。

許乃文過去11年在高雄市府工作，曾是陳菊秘書，被視為菊系子弟兵，他是鎮港區在地子弟，雖然是新人，但過去在市府時期，曾幫前鎮、小港居民爭取不少重大建設。

許乃文表示，初選前夕他絕對奮戰到底，但前鎮小港真的是激戰的選區之一。面對現任議員和政治明星的競爭，對他一個新人來說相當艱困。除了勤走基層、積極拜票外，也請高雄眾多優秀的立委一起來同台讚聲。

許乃文也預告，明天民調開始前幾個小時，會繼續掃街拜票，並請到剛出爐的民進黨台南市長參選人黃偉哲一同掃街，下午3點車隊將從前鎮區草衙茶行出發。期待立委和台南市長候選人的加持，能夠讓他順利通關，讓前鎮小港、讓高雄市議會出現一個新世代的議會新人。

(中時)