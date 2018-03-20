全台僅3人！國二生吳柏翰美國AMC10滿分

屏東縣中正國中二年級學生吳柏翰在美國AMC10測驗中拿到150分滿分佳績，全台僅3人。（潘建志攝）

友善列印
中時

由美國數學協會（MAA）主辦的「2017年美國中學數學分級能力測驗」（American Mathematics Competitions）成績近日揭曉，屏東縣中正國中二年級學生吳柏翰在AMC10測驗中拿到150分滿分佳績，全台僅3人，非常不容易，消息傳回學校，老師同學都為他感到高興。

吳柏翰是中正國中數理資優班學生，從小就是數學高手，對數字非常敏感。小學一年級時老師就發現他數學理解力非常好，推薦他參加資優檢定，通過後數學科全都越級上課。吳柏翰數學全都靠自學，沒有補習，父母也買了成套數學教材供他學習。

吳柏翰從小就參加各類數學能力測驗與競賽，屢獲佳績。國一時錄取高高屏數學研究人才高中培育計畫，和一群高中生一起學習，竟然成績超越高中生，脫穎而出獲得第一。2017年到印度參加國際數學競賽，獲得中學組個人賽銀牌及團體賽冠軍。

前年吳柏翰從仁愛國小畢業後，參加澳洲AMC數學能力檢定，全球共30國約30萬名學生參加，他獲得AMC8滿分，全球僅6人，全台更只有他1人。上學期他挑戰美國AMC8及AMC10數學能力檢定，雖未獲滿分成績仍很高。今年二月他繼續越級挑戰國三及高一程度的美國AMC10檢定，終於拿下150分滿分。

(中時)

教育新南向！泰國大學生屏科大短… 資生堂發表深度修復妝品 鎖定特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。