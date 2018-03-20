全台僅3人！國二生吳柏翰美國AMC10滿分

2018年03月20日 18:26 中時 潘建志

由美國數學協會（MAA）主辦的「2017年美國中學數學分級能力測驗」（American Mathematics Competitions）成績近日揭曉，屏東縣中正國中二年級學生吳柏翰在AMC10測驗中拿到150分滿分佳績，全台僅3人，非常不容易，消息傳回學校，老師同學都為他感到高興。

吳柏翰是中正國中數理資優班學生，從小就是數學高手，對數字非常敏感。小學一年級時老師就發現他數學理解力非常好，推薦他參加資優檢定，通過後數學科全都越級上課。吳柏翰數學全都靠自學，沒有補習，父母也買了成套數學教材供他學習。

吳柏翰從小就參加各類數學能力測驗與競賽，屢獲佳績。國一時錄取高高屏數學研究人才高中培育計畫，和一群高中生一起學習，竟然成績超越高中生，脫穎而出獲得第一。2017年到印度參加國際數學競賽，獲得中學組個人賽銀牌及團體賽冠軍。

前年吳柏翰從仁愛國小畢業後，參加澳洲AMC數學能力檢定，全球共30國約30萬名學生參加，他獲得AMC8滿分，全球僅6人，全台更只有他1人。上學期他挑戰美國AMC8及AMC10數學能力檢定，雖未獲滿分成績仍很高。今年二月他繼續越級挑戰國三及高一程度的美國AMC10檢定，終於拿下150分滿分。

(中時)