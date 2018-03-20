明道合作劉嘉玲 自比「Q博士」不談情

2018年03月20日 18:21 中時 潘鈺楨

明道（左）與劉嘉玲出席香港電影節。（明道工作室提供）

明道為主演電影《阿修羅》赴港宣傳。（明道工作室提供）

明道主演的電影《阿修羅》在香港電影節舉行媒體發布會，公布第一支電影預告片。明道以溫文儒雅熟男造型出席，讓在場媒體直呼「明道、梁家輝與吳磊，是今日發布會三帥。」明道一上台便打趣說：「Q博士來了！要來醫治沒心沒肺的人了。」

他在《阿修羅》飾演歷經滄桑的醫生，不但醫治被阿修羅王處罰的反叛軍，還製造武器對抗阿修羅王，讓明道自詡為被毀容的Q博士。

歷時6年、斥資7.5億人民幣打造的奇幻鉅片《阿修羅》，預告片中場景的浩大、道具的精細、毀容的明道，都讓現場媒體驚呼連連。明道在看完預告片後表示：「在電影中的角色，與大家熟悉的醫生很不一樣。電影中的醫生不是單純的醫生，更像是個發明家，我就像是《007》的Q博士，發明各種對抗阿修羅王的武器。至於我在電影中是正派或是反派的角色呢?這就要請大家到時候記得進戲院看了！」

明道還在現場介紹起場景，覺得自己的實驗室場景光是裝備就非常厲害，還可以發明生命的營養來醫治被阿修羅王逞罰的人民。明道這次不但與梁家輝、劉嘉玲兩大影帝、影后合作，還與當紅小鮮肉吳磊對戲。明道對吳磊印象最深刻的就是，吳磊的劇本永遠都是密密麻麻的，上面寫著他自己對這個角色的看法跟分析，是個很用功的演員。

這部電影是明道從影以來，第一部沒有感情線的電影。明道看著電影中的吳磊及張藝上大談感情戲，讓他這位談戀愛高手無用武之地，不過也是因為沒有感情線的牽絆，讓他更專注於這個角色的詮釋，直言這是他拍過最過癮的電影，真的很期待這部電影的成品，「也很希望大家到時後看到成品的時，也會讓你們大呼過癮。」

(中時)