資生堂發表深度修復妝品 鎖定特殊族群

2018年03月20日 18:29 中時 吳娮翎

資生堂顧客服務課示範「完美無痕肌粉底MV」修飾方法。（資生堂提供）

擁有百年經典歷史的資生堂，2009年引進日本施行已久的「社會關懷美容活動」，用化妝技術來回饋社會，並針對特殊需求發表「完美無痕肌粉底」系列。

1945年第二次世界大戰末期，在廣島與長崎原子彈爆炸後，有許多日本人遭受到灼傷之苦。日本資生堂為了幫助有著肌膚深層困擾，於1956年開發了「資生堂遮瑕膏」，1995年後更運用資生堂本業的專業化妝技術，研發可自然遮蓋斑點、傷痕、燙傷痕跡、凹凸不平、膚色不均等各種肌膚困擾的「完美無痕肌粉底」系列，推動「以遮瑕彩妝來提升生活質量」之社會關懷美容活動。

2006年，日本資生堂在東京銀座時設立「資生堂社會關懷美容中心」，並以此為中心，在日本國內約380處的化妝品專賣店、百貨商店、醫療機構等地方開始社會關懷美容活動，2009年更將觸角延伸至亞洲，在上海、香港及台灣等地。

原本資生堂「完美無痕肌粉底」系列是運用光的補正技術，分別對應白斑、太田母斑、血管瘤、凹凸不平肌、暗沉深斑等肌膚困擾，推出5款修飾粉底。新誕生之資生堂「完美無痕肌粉底MV」系列將可因應的肌膚困擾擴大至癌症患者之外觀變化修飾，將「修正膚色」與「遮蓋不平整」的功能合而為一，除了推出專屬產品，也在台北、高雄各設立了專業諮詢美容室來做「社會關懷美容活動」服務。

品牌公關表示，目前諮詢的比例上，以黑斑暗沈最高有51%、白斑20%、傷痕11%、血管瘤3%、太田母斑3%、燙傷2%、其他像是刺青有10% 。

不分男女，有肌膚深層困擾即可透過專線預約， 台北02- 2778-6928#1563、1564 ；高雄06-223-9095 。過程免費，在1對1的懇談教學後，若有產品需要再至資生堂全台47家專門店或直營網路通路S-moda購買。

(中時)