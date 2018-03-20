鄭人碩《憨嘉》、高振鵬《戲人生》參與金穗獎、索票秒殺

2018年03月20日 18:26 中時 林淑娟

鄭人碩。（大愛電視台）

鄭人碩。（大愛電視台）

鄭人碩。（大愛電視台）

鄭人碩、楊鎮。（大愛電視台）

鄭人碩、楊鎮。（大愛電視台）

《戲人生》高振鵬。（大愛電視台）

《戲人生》高振鵬、屈中恆。（大愛電視台）

《戲人生》高振鵬、屈中恆。（大愛電視台）

《戲人生》高振鵬、屈中恆。（大愛電視台）

大愛電視高規格製作的《戲人生》、《憨嘉》兩部電視電影受邀參與今年金穗獎觀摩影片，這是大愛電視繼去年《望月》後，再度受邀參與金穗獎，兩片將於26日19:40、28日20:10在光點華山電影館上映，觀眾即日起可在全台灣ibon索票，由鄭人碩、楊鎮主演的《憨嘉》的電影票已於第一天秒殺索取一空，大愛電視為服務觀眾，已安排4月15日20:00在大愛二台播出，《戲人生》則於4月22日播出。

《戲人生》、《憨嘉》皆為真實人物改編，《憨嘉》由李鼎執導，敘述一個流氓世家中最後一個流氓的故事，由新生偶像鄭人碩、李亦捷、楊鎮、吳震亞主演；其中鄭人碩降齡演出20歲入監的菜鳥、楊鎮則飾演弒父殺人犯、李亦捷飾演鄭人碩的女朋友，吳震亞是監獄裡的惡霸。李鼎表示，這是他遇到最多挑戰的片子，大家通常可以用言語、文字或一個禮物表達感情，但是遇到說不出口、表達不了的時候，《憨嘉》可以幫忙說出這些，如果時候還沒到，就讓《憨嘉》幫忙完成這件事情，希望觀眾在看這部作品的時候，會有更多勇氣。

《戲人生》是敘述資深藝人高振鵬「高老爹」的故事，高振鵬是台灣演藝界的長青樹，亦曾飾演大愛劇場單元劇《人間友愛》榮獲金鐘獎單元劇最佳男配角獎，演技備受肯定；《戲人生》就是他曲折人生的縮影傳記。高振鵬表示，自己演自己，這種感受就好像回到時光隧道裡，90歲生命中的點點滴滴，又再度重現。

他也非常高興能夠由屈中恆演出青年、中年時代的自己，當年與屈中恆兩人同時入圍金鐘，屈中恆也是自己兒子的同學，兩人非常有緣份。高振鵬回憶當初和屈中恆說到大陸老家的變故，屈中恆立刻聲淚俱下，整場戲拍攝過程，工作人員與導演也跟著掉眼淚，對於屈中恆深刻的表演非常感佩。由於該片是由本人親自演出，觀眾更能深刻感受高振鵬的戲骨與戲魂，品味真正的「戲人生」。

今年第四十屆金穗獎是具有特殊意義的里程碑，影展延伸去年「新銳給力、尚青最影」的主軸精神，將於107年3月24日至4月1日於光點華山電影館舉行，4月2日至5月13日於全國各地巡迴放映。

(中時)