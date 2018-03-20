貝拉索恩「長大了」 緊身衣熱舞自彈自唱

2018年03月20日 18:27 中時 潘鈺楨

貝拉索恩飾演罹患罕見疾病的女孩。（威視提供）

《單身啪啪啪》原班團隊全新打造的音樂愛情電影《真愛趁現在》(Midnight Sun)，由《舞力全開4》(Step Up: Revolution)導演史考特史皮爾(Scott Speer)執導，並集結迪士尼出身的影歌小天后貝拉索恩(Bella Throne)與阿諾史瓦辛格之子派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)，兩大好萊塢當紅新生代炸子雞領銜主演。

繼迪士尼原創電視影集《舞動青春》後，首度主演音樂愛情電影《真愛趁現在》的貝拉索恩，不但在片中大開金口、自彈自唱好幾首原創歌曲，更在今日片商釋出的《真愛趁現在》同名電影主題曲MV中，動感熱舞大秀姣好身材！在拍攝之前完全不知道要獻唱這麼多首歌的貝拉索恩，不諱言自己在錄音前十分緊張，但配樂團隊為她量身打造的歌曲讓她聽了很感動，她大力推薦：「觀眾聽到這些歌一定可以跟著體驗我所有的喜怒哀樂！」

童星出身的貝拉索恩，從迪士尼原創電視影集《舞動青春》動感出道，影視歌三棲的她，更曾受美國知名演員亞當山德勒(Adam Sandler)欽點演出電影《當我們混在一起》，演出女大十八變的超正大女兒。貝拉索恩在音樂愛情電影新作《真愛趁現在》中飾演罹患罕見疾病的女孩凱蒂，大部份時間無法出門的她，只能與吉他為伴，並靠創作音樂打發時間。

今日台灣片商釋出由女主角貝拉索恩演唱的電影同名主題曲《真愛趁現在》MV，只見貝拉索恩在MV中身著緊身的白色上衣，隨著音樂節奏舞動身體，大方展現好身材，充滿青春氣息的性感模樣跟她過去在《舞動青春》影集中演唱的片段迥然不同，令人不禁驚呼：「當年的小女孩真的長大了！」

第一次主演音樂成份比重如此大的愛情電影，貝拉索恩受訪時表示：「我在讀劇本的時候，並不知道在片中的音樂會有這麼重要。導演完全是為我量身打造了這個角色『凱蒂』，不能出門的凱蒂習慣用音樂去表達她生活中的所有感受，當我聽到配樂團隊寫給我唱的這幾首歌時，我真的感動到狂飆淚，觀眾在看電影的時候，只要聽到這些歌一定就可以跟著體驗凱蒂的生活，她的所有喜怒哀樂。」而導演史考特史皮爾也強調：「音樂是這部電影中最重要的元素！我們希望觀眾聽到這些原創歌曲就可以跟著進入角色個性，一起笑一起哭，這才是我們配樂團隊想要達到的效果！」

電影敘述凱蒂派瑞絲（貝拉索恩 飾）從小罹患罕見疾病─著色性乾皮症，對紫外線極其敏感的她，只要暴露在一絲陽光下就可能會有生命危險，凱蒂的爸爸傑克（羅伯里格爾 飾）為保護她，總是嚴格管制她的外出時間，白天無法出門的凱蒂，習慣用歌唱或創作來抒發心情與打發時間，更喜歡坐在窗邊去探索外面的世界。每當夜色降臨，就是凱蒂最興奮的時刻，她喜歡帶著吉他在人來人往的火車站自彈自唱，某日偶然經過的查理（派翠克史瓦辛格 飾）被她的歌聲深深吸引，並對凱蒂一見鍾情；而害羞的凱蒂更無法相信眼前的查理，竟是她從小暗戀的心儀對象！電影4月13日在台上映。

(中時)