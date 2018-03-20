全國中上學校室內撐竿跳高 首日高女組吳家如、林映彤及國女組廖怡禎破大會

▲2018南投全國中上學校室內撐竿跳高比賽，20日下午在草屯商工儀隊的開場表演中揭開序幕。（楊樹煌攝）

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▲草屯商工的百人舞蹈，連國內外選手都一起下場熱舞，顯得熱鬧非凡。（楊樹煌攝）
▲2018南投全國中上學校室內撐竿跳高比賽，國女組廖怡禎（中）破大會紀錄。（楊樹煌攝）
▲2018南投全國中上學校室內撐竿跳高比賽，高女組吳家如（右3）與林映彤（右2）均破大會紀錄。（楊樹煌攝）

2018南投全國中上學校室內撐竿跳高比賽，今20日下午在草屯商工進行第1天國中及高中男、女組賽程；首日就有高女組吳家如、林映彤及國女組廖怡禎破大會紀錄。

草屯商工表示，該校為歡迎各國貴賓，今天下午特別規劃系列社團活動表演，並在儀隊的開場表演中揭開序幕；該校的熱音社、康輔社、童軍社、熱舞社也排演百人舞蹈，連國內外選手都一起下場熱舞，顯得熱鬧非凡。

草商隔鄰的新庄國小舞龍隊，昨天也加入陣容，由於舞龍技藝對外國選手而言，感覺非常新鮮，演出普受選手喜歡，並讓外國選手留下深刻印象。

首的賽程，有高女組代表臺北市士林高商的吳家如同學以3公尺90，打破去年由隊友林映彤所締造的3公尺78大會紀錄，而紀錄保持人林映彤同學因試跳失敗次數較多，同樣以3公尺90屈居第二名。

國女組代表雲林縣東南國中的廖怡禎同學，以3公尺26打破吳家如同學國中時期的3公尺25大會紀錄，總計第1天有3位選手打破紀錄，21日將進行國際賽及大專登場競技，草商歡迎各校選手及縣民蒞校參觀，為選手加油。

(中時)

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