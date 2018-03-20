嘉義規模5.2地震 公路總局 高鐵 台鐵巡查路線中

嘉義今發生規模5.2地震，公路總局、高鐵及台鐵巡查路線中。（中央氣象局提供）

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更新》台灣高鐵公司表示，已於18時45分完成巡檢，確認設施、結構安全且固定設施及土木設施外觀及結構均不受影響，行控中心已授權受影響區域列車重新啟動，正緩步提速恢復運轉。

嘉義縣大埔鄉地區於今天17時22分發生規模5.2地震，公路總局表示，初步清查第三、五區養護工程處工務辦公廳舍及通訊皆正常運作；台灣高鐵啟動「災害告警系統」，目前嘉義至台南區間暫停運轉，旅客及人員均安全無虞。台鐵於斗六=善化間按4級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線。

公路總局表示，地震發生後第一時間派員巡查道路狀況，經初步比對轄管道路於震度五級以上路線為台3線324K+500~358K+500(嘉義縣大埔鄉)，上開道路巡查中。若有最新路況訊息，將隨時公佈更新，呼籲民眾注意公路總局官網新聞及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。

而台灣高鐵啟動「災害告警系統」，由於系統測得地表加速度高達207Gals，為確保營運及旅客安全，台灣高鐵正針對嘉義地區受影響區域(TK265到TK279，約14公里)內進行人員巡檢，將確認設施及結構的安全後，緩步提速恢復運轉，目前嘉義至台南區間暫停運轉，造成旅客不便敬請見諒。

台鐵斗六至善化北上、南下列車因派員巡查路線及電車線，而有延誤情形。

(中時)

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