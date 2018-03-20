照護服務員正夯　南市勞工局開辦35班次全台最多

政府推動長照2.0計畫，照顧服務產業人力需求增加，台南市政府勞工局今年度將開辦35班次的職訓專班，填補長照人力需求，培訓人數全台最多。（勞工局提供）

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南市勞工局針對失業勞工推出一系列職能培訓課程。（莊曜聰攝）

政府推動長照2.0的10年計畫後，相關人才需求增加，尤其在照顧服務員的人力上可說是需求孔急，各縣市政府在今年都推出相關職訓課程，台南市是長照2.0的示範城市，勞工局也開辦35班次照顧服務員職前訓練，預計培訓1,050人，填補長期照護人力需求，有意轉職的民眾可多加留意。

南市勞工局副局長吳明熙表示，近年在少子化與人口老化問題衝擊下，長照產業的發展與相關人力的需求也不斷向上攀升，加上政府推動長照2.0計畫，廣設日照中心及社區照護據點，每3個里就需要1名照服員，整個台南市就增加逾200個職缺，加上民間的養護中心等，未來將是熱門職業。

原先由勞動部勞動力發展署各地分署辦理的職訓課程，今年也轉由各縣市勞工局主辦，吳明熙說，台南市是長照2.0計畫的示範城市，今年結合轄區內各大工會、醫療護理機構、大專院校等訓練單位，規畫35班次照服員專班，預計將培訓1,050人，經2到3週密集訓練後取得結業證書，就能投入職場，未來還將針對取得證書的在職人員，規畫更高階的居服督導員的管理課程。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋指出，分署從2010年起辦理照服員專班，雲嘉南地區從第一年的24班次成長到2017年的47班次，今年更直接補助地方政府開設，預計有67班次，台南市就占了一半以上，柯呈枋說，目前照服員薪資可達30K以上，結訓後就職率達9成以上，相當搶手。

南市勞工局配合新式服務業態，針對失業勞工也推出「芳香舒壓健康管理培訓班」及「創意快速剪髮技能培訓班」等課程，有需求者可向勞工局洽詢。

(中時)

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