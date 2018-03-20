善款風波 花蓮石材業者成箭靶 業者喊冤：心意感受大過實質

花蓮石材產業在地震中毀損嚴重，政府提供臨時堆置場，讓業者盡快恢復生產線。（張祈攝）

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花蓮大地震善款分配，近日來因8億善款協助產業紓困造成社會評論兩極，其中石材產業4億，更惹出民怨引來一陣退款風波，花蓮石材業者今無奈指出，並未要求政府直接協助，心意感受大過實質，感謝政府的善意。

花蓮震災全台捐款20億元，「花蓮震災善款監督與管理委員會」因計畫8億用在觀光、石材業產業紓困，未用於補貼災民，惹出民怨，甚至揚言退款，引起民眾撻伐，石材業者對莫名的攻擊、妖魔化頻喊冤。

「一毛錢都沒有拿到！」工廠位在美崙工業區的石材業者郭航辰澄清，這次政府最直接的協助就是給予清運空間，讓工廠破碎廢材有個臨放堆放地，再來就是國稅局承諾，經災損鎮定損失達500萬以上的工廠，明年稅收部分減免，已虧損一千萬換算，約可減少10幾萬的稅金，至於紓困貸款目前仍在協調階段，銀行也沒有法源依據，無法進行。

對於外界貼上「官商勾結」標籤，郭航辰說，大眾對石材業、砂石業混淆誤解多，也只能無奈摸摸鼻子承受，工廠有20名員工，這次地震災損一千多萬，幾乎就是工廠2年的利潤，只希望盡快回歸正軌，盡快撐過這次危機。

花蓮為石材加工重鎮，幾乎全台的石材一級加工皆由花蓮負責，石材產量佔全台八成，中華民國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會第六屆會長黃暉紘說，縣內總計約有2百餘間大小石材工廠，從業人員1萬5千多名，這次震災石材損失粗估20億。

黃暉紘指出，政府基於扶植產業計畫提供紓困補助，2年內4億紓困補助要分200多家業者，非直接進入業者口袋，實質幫助不高，但還是感謝政府的心意，絕非外界解釋「跟災民搶資源」。

面對外界批評，黃暉紘直言「很受委屈」，並不是非要補助不可，他以自家工廠為例，損失較「輕微」不到千萬，可以自己吞下，但對於一夕間損失3、4千萬的工廠來說，政府的善意多少有幫助，讓業者有動力繼續經營，盼外界不要過去妖魔化，打擊業者信心。

(中時)

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