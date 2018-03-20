謝長廷在東京巨蛋球場開球 接受讀賣巨人球團捐賑災款

2018年03月20日 18:54 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷20日受邀在東京巨蛋球場為讀賣巨人隊的球賽開球。(黃菁菁攝)

讀賣巨人球團20日在東京巨蛋球場的職棒熱身賽前舉行捐贈儀式，讀賣巨人球團社長石井一夫及巨人隊選手會會長菅野智之代表致贈，駐日代表謝長廷代表接受賑災款。(黃菁菁攝)

讀賣巨人隊的陽岱鋼20日在東京巨蛋球場的職棒熱身賽前熱身。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷20日受邀在東京巨蛋球場為讀賣巨人隊的球賽開球，並接受日本讀賣巨人球團及讀賣巨人隊選手會在球場上各捐贈1百萬日圓，作為台灣東部花蓮震災的賑災款。

讀賣巨人球團20日特別安排在巨人隊迎戰日本火腿隊的職棒熱身賽前舉行捐贈儀式，約上萬球迷在場觀禮。謝長廷也成為歷任駐日代表中，第1位替巨人隊球賽開球的代表。

儀式上由讀賣巨人球團社長石井一夫及巨人隊選手會會長菅野智之代表致贈，謝長廷代表我國政府接受賑災捐款，並頒贈感謝狀感謝巨人隊的隆情厚誼。

讀賣巨人球團及巨人隊選手會也曾於2016年3月各捐贈台南震災1百萬日圓的賑災款。

謝長廷在儀式結束後表示，代表處已收到日本方面超過2億日圓的賑災款，這些款項將直接匯到花蓮縣政府的匯款專戶。

被問到對今天開球的表現會打幾分時，謝長廷表示，考慮到年紀，今天大概有60分吧，沒想到球場那麼遠！

(中時)