八里愛心教養院院生 坐輪椅追粉櫻

2018年03月20日 18:53 中時 譚宇哲

教養院教保老師蕭月惠指導院生彩繪櫻花在麻布袋上。（譚宇哲翻攝）

新北市立八里愛心教養院外側山路上的百棵吉野櫻盛開，許多身障孩子滾著輪椅仰望欣賞櫻花，在櫻花樹下享受櫻花餐，教養院於20日舉辦「與櫻花共影」攝影比賽，由社工師李書棻拍下院生許佩珊在櫻花樹下的燦爛笑容奪得第一名。

八里愛心教養院座落於雲霧飄渺的觀音山區，2009年在鄰近的舊城社區發展協會發動「環保植樹總動員」之下，沿著八里療養院、愛維養護中心及愛心教養院的蜿蜒小徑上種植上百棵吉野櫻，每到春暖花開季節，吉野櫻粉紅的身影便一路旖旎上山。

「與櫻花共影」攝影比賽項攝由愛心教養院與舊城社區發展協會共同舉辦，邀請攝影達人周川夏老師擔任評審，陪伴身障孩子一起沉浸在追櫻行列中，共同捕捉人與花瞬間的幸福和情感，雖然20日當天比賽被一場突來的春雨打亂，在舊城社區發展協會總幹事、教養院教保老師蕭月惠帶領下，院生仍一起彩繪麻布袋，將一朵朵日前觀賞的吉野櫻繪在麻布袋上。

愛心教養院院長謝鑫敏表示，所幸日前天氣好時，院生已迫不及待先下樓沿途欣賞櫻花，同時參賽的師生也趁機捕捉鏡頭，在周川夏老師的評審下，依照片的主題和人、花互動評出名次，主要目的還是希望院生多走出戶外，享受大自然風光，對身障的孩子和父母都是一種非常好的療癒。

(中時)