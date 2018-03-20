八里愛心教養院院生 坐輪椅追粉櫻

社工師李書棻拍下院生許佩珊在櫻花樹下的燦爛笑容奪得攝影比賽第一名。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時
教養院教保老師蕭月惠指導院生彩繪櫻花在麻布袋上。（譚宇哲翻攝）

新北市立八里愛心教養院外側山路上的百棵吉野櫻盛開，許多身障孩子滾著輪椅仰望欣賞櫻花，在櫻花樹下享受櫻花餐，教養院於20日舉辦「與櫻花共影」攝影比賽，由社工師李書棻拍下院生許佩珊在櫻花樹下的燦爛笑容奪得第一名。

八里愛心教養院座落於雲霧飄渺的觀音山區，2009年在鄰近的舊城社區發展協會發動「環保植樹總動員」之下，沿著八里療養院、愛維養護中心及愛心教養院的蜿蜒小徑上種植上百棵吉野櫻，每到春暖花開季節，吉野櫻粉紅的身影便一路旖旎上山。

「與櫻花共影」攝影比賽項攝由愛心教養院與舊城社區發展協會共同舉辦，邀請攝影達人周川夏老師擔任評審，陪伴身障孩子一起沉浸在追櫻行列中，共同捕捉人與花瞬間的幸福和情感，雖然20日當天比賽被一場突來的春雨打亂，在舊城社區發展協會總幹事、教養院教保老師蕭月惠帶領下，院生仍一起彩繪麻布袋，將一朵朵日前觀賞的吉野櫻繪在麻布袋上。

愛心教養院院長謝鑫敏表示，所幸日前天氣好時，院生已迫不及待先下樓沿途欣賞櫻花，同時參賽的師生也趁機捕捉鏡頭，在周川夏老師的評審下，依照片的主題和人、花互動評出名次，主要目的還是希望院生多走出戶外，享受大自然風光，對身障的孩子和父母都是一種非常好的療癒。

(中時)

高鐵完成地震巡檢 重啟嘉義-台南… 來板橋凱撒品道地「加」宴 再抽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。