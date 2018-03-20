來板橋凱撒品道地「加」宴 再抽加拿大機票！

2018年03月20日 18:52 中時 徐力剛

特色菜餚「香煎加拿大鴨肝搭白豆泥與核桃蔓越梅麵包脆片」，鴨肝濃醇風味令老饕魂牽夢縈。（徐力剛攝）

昆汀主廚（圖右）與好友夏克立（圖左）於現場示範製作美味料理。（徐力剛攝）

板橋凱撒大飯店引進加拿大Hearthstone啤酒，圖為代理商凱麥公司總監邱俊翔。（徐力剛攝）

板橋凱撒大飯店副總裁武祥生歡迎大家前來品嘗加國道地美饌。（徐力剛攝）

精選加拿大海膽入菜製作「海膽壽司」。（徐力剛攝）

加拿大洛磯山脈美景如畫。（圖片提供／加拿大航空）

以農立國的加拿大國土面積廣闊，擁有豐富自然資源，為全球農作物前5大出口國，新鮮天然食材與多元文化碰撞出各式美味料理，吸引饕客前往取經。

板橋凱撒大飯店攜手加拿大駐台北貿易辦事處（CANADIAN TRADE OFFICE IN TAIPEI）、加拿大牛肉協會（CANADA BEEF INTERNATIONAL INSTITUTE）及加拿大航空（AIR CANADA）4方合作，即日起至4月15日打造全新「加拿大美食節」，找來「微笑主廚」昆汀（Quentin Glabus）合作，以道地加國料理滿足台灣消費者。

館內3間餐廳響應加拿大美食節，推出期間限定餐點饗客。卡拉拉義式餐廳由主廚昆汀坐鎮，推出「凱撒楓味」主題套餐，每套1980元+10%，其中「香煎加拿大鴨肝搭白豆泥與核桃蔓越梅麵包脆片」以加拿大鴨肝為主角，搭配白豆泥享用，佐以楓糖爆米花及蔓越莓麵包脆片，多層次口感令人驚艷; 家宴中餐廳則以加國食材融合中式烹調手法打造「加宴楓味餐」，每套售價1680元+10%;喜愛吃到飽的消費者不可錯過朋派自助餐廳，主廚精選加拿大30款特色料理無限取用，每位980元+10%起。

活動現場昆汀主廚開啟料理教室，邀請好友夏克立擔任一日副廚製作料理，擁有加拿大原住民血統的昆汀擅長無國界烹調手法，現場示範經典菜色「咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排（加拿大牛肉）」，精選Prime等級牛肉為食材，搭配秘傳香料醃漬，當牛肉放上高溫鐵鍋，瞬間香氣四溢，令人口水直流，以小火煎至雙面微焦後起鍋，搭配牛骨髓貝亞恩醬汁點綴。昆汀笑著分享煎牛排秘訣，想做出美味牛排訣竅在於鎖住肉汁，起鍋後需「靜置」數分鐘，讓油脂與肉汁充分與牛肉混合。

加拿大航空加碼好康不手軟，加拿大美食節期間至加航官網輸入促銷碼「ACCAESAR」，享台灣出發前往美加124航點全線95折起優惠，持加航機票票根至板橋凱撒大飯店餐廳用餐，全館餐飲享9折優惠價（不適用包廂或宴會專案），還有機會抽中加拿大來回機票，多重好禮獎不完。

(中時)