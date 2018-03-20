新竹市南寮旅遊服務中心租金過低？議員有意見

新竹漁港地中海地標「南寮旅遊服務中心」，經市府整修改造美輪美奐，可吸引更多遊客，多位議員認為應提高租金低標。（陳育賢攝）

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新竹漁港地中海造型地標「南寮遊客旅遊中心」，經市府整修建物外造景完工後，預計於5月再次出租，市府近日因此向議會提案計畫以63萬元1年為底標，但有多位議員認為市府花錢整修卻降價出租實在說不過去，要求再檢討，暫緩該提案。

位在新竹漁港舊港碼頭邊的「南寮旅遊服務中心」，因興建多年加上海風侵蝕，2、3樓都有漏水情形，建物外部的草皮也遭踐踏失修，市府為提高業者租賃建物經營的意願與標的物的吸引力，2017年特別編列2000萬元進行內外部的修繕，其中外部的相關設施及遊戲硬體、造景等，近期將陸續完工。

市府產發處長吳甲天表示，市府預計於5月將旅遊中心招標出去，經產發處評估南寮的遊客數及消費狀況，加上東北季風、颱風、雨天等因素，此外扣除得標者裝潢費用、人事水電成本，再分攤至4年的營業所得中，計算出年租金的底標為63萬元，因此向議會提案希望獲議會通過。

但包括張祖琰、李國璋、顏政德、鍾淑英都認為，前1次過去4年的租金，是以每年74萬元標出去，但市府才剛花錢整修建物，現在比以前漂亮，卻反而要降價出租，實在怪怪的有違常理，要市府再評估，至少應比過去為高，同時也要加強輔導業者經營，此案建議先暫緩。

鄭宏輝則指出，旅遊服務中心未來的經營，市府應多協助發揮功能，63萬元的底標，他認為滿合理的，畢竟之後還要招標，標出金額一定會比63萬高，但市府應付予清楚的定位，讓經營者有經營利潤，賺了錢，自然下次就標的高了，這是市場機制。

(中時)

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