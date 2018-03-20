義大世界響應關燈一小時 消費滿額送好禮

義大世界響應「Earth Hour關燈一小時」，購物廣場將關閉側招燈。(林雅惠翻攝)

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義大世界購物廣場推出系列E卡會員專屬滿額禮，擁抱綠時尚愛地球。(林雅惠翻攝)

全球關注環保議題，義大世界今年第八次響應「Earth Hour關燈一小時」環保行動，24日晚間8:30至9:30，義大世界購物廣場、義大遊樂世界等多處將會同時關燈，共同響應環保精神。

義大世界表示，除義大世界購物廣場將關閉側招燈、義大遊樂世界關閉摩天輪裝飾燈外，義大皇家酒店及義大天悅飯店則關閉飯店景觀燈、客房陽台燈、車道走廊招牌燈等，來響應環保精神。

3月23日起至6月18日止，義大世界購物廣場與擁有綠色微笑標誌的品牌Sanuk合作，推出系列E卡會員專屬滿額禮，擁抱綠時尚，一同愛地球。

活動期間，E卡會員憑E卡加當天消費滿額的發票，可兌換Sanuk不碰嘴分享杯、Sanuk摺疊野餐籃或Sanuk棉麻抱枕兩用毯(數量有限，換完為止)。

「Earth Hour關燈一小時」由世界自然基金會發動，全球超過172個國家、7000多座城市及上億民眾當天用「自己的力量」保護地球，台灣在荒野保護協會推廣下，參與人數年年增加。

根據台電統計，近幾年的關燈一小時活動，每次可節省約8萬度電量，相當於減少約43公噸的碳排放量。義大世界鼓勵大家養成隨手關燈好習慣，在生活中落實環保精神。

(中時)

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